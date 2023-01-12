CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ye çağrı: 'Pazartesi’ye kadar mühlet...'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından SPK'ye çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, SPK'ye "son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SPK'ye çağrıda bulundu.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim."
SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 12, 2023
BORSA YATIRIMCISININ BAŞI DÖNDÜ
Borsa İstanbul BİST100 endeksi güne yüzde 2,5 yükselişle başlarken alımların hızlanmasıyla yüzde 4’e kadar prim yaptı. Öğle saatlerinde ise BİST100 endeksi negatif bölgeye geçti. Bir ara satışların sertleşmesiyle pozitif hava dağıldı ve endeks 4.700 puanın altını test etti. Bu hareketlerin ardından öğleden sonra ise yeniden alım rüzgarına kapılan Borsa İstanbul BİST100 endeksi yüzde 3’ü aşan yükselişi gördü. Öte yandan ABD aralık ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6.5'e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti.
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