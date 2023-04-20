CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Denizli programı netleşti
Seçime sayılı günler kala CHP lideri ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duraklarından biri de Denizli olacak. CHP lideri 4 Mayıs'ta kentte yurttaşlarla buluşacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Mayıs 2023 Perşembe günü Denizli’de millet buluşması mitingi gerçekleştirecek.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçime 10 gün kala Denizli’de ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, “Seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Denizli’nin tüm ilçe ve mahallelerini adım adım dolaşıyoruz. Kadınlarımıza ve gençlerimize büyük önem veriyoruz" dedi.
"COŞKUYLA AĞIRLAYACAĞIZ"
Horzum şöyle konuştu:
"Millet İttifakı'nın tüm bileşenleriyle birlikte iktidar yürüyüşümüzde 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu 4 Mayıs günü Denizli’de coşkuyla ağırlayacak ve kendisini Çankaya’ya uğurlayacağız. Bu güzel ana tanıklık etmek isteyen tüm halkımızı mitingimize bekliyoruz."
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