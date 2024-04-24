CHP lideri Özel, 23 Nisan özel oturumunda iktidarın seçim sonuçlarına saygı duymasını istedi: 'İnkârcı tutumda olmayın'

Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.04.2024 - 04:00

TBMM Genel Kurulu’nda dün Meclis’in açılışının 104. yıldönümü nedeniyle özel oturum düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönettiği özel oturuma Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmazken CHP lideri Özgür Özel ve DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, TİP Genel Başkanı Erkan Baş oturumda yer aldı.

Oturm açılışını yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir kez daha iktidarın yeni anayasa hedefini aktardı. Kurtulmuş, “Kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi Meclis’in bundan sonraki süreçlerinde de öncelikli ödevlerinden biridir. İsteğimiz bir partinin anayasası değil, bütün partilerin uzlaşıyla çıkarabildiği anayasa teklifinin önümüzdeki dönemde sunulmasıdır” dedi.

‘SON SÖZ SANDIKTA SÖYLENİR’

CHP lideri Özgür Özel, oturumdaki konuşmasında isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır” sözlerine gönderme yaptı. Özel, “Dünya tarihinde sandıktan çıkan iradenin kurduğu tek bir ülke varsa o da kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti devletidir” dedi. Son yerel seçimlerden sonra artık kürsüde Türkiye’nin birinci partisinin genel başkanı olarak konuştuğuna dikkat çeken Özel şu ifadeleri kullandı:

“Şüphesiz millet sözünü sandıkta söyler. 2023 seçimleriyle Meclis’te oluşan iradeye nasıl saygı duyuyorsak yerel seçimlerde oluşan iradeye de aynı saygıyı beklemekteyiz. Seçimlerin hasbelkader kazanıldığı şeklindeki ifadelerin, ‘Seçimi CHP değil, biz kazandık’ gibi bir inkârcı tutumun, milli iradeye temelden bir hürmetsizlik olduğunu belirtmek isterim.” Özel, yeni anayasa ile ilgili iktidara “Anayasayı değiştirecekseniz önce uyduğunuzu görmemiz lazım. Anayasa ayaklar altında. Ama bir şey uymamak için değiştirilmez” mesajını verdi. Özel, “Milletin gündemi olmayan hiçbir konu bu Meclis’in de siyasetin de gündemi olmamalıdır” dedi.

İYİ PARTİ’DEN DESTEK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da konuşmasında “Bugün Türkiye toplumunun en temel ihtiyaçlarının başında demokratik bir anayasa gelmektedir. Cumhuriyetin 2. yüzyılında krizlerden çıkış yolunun 1920 ruhuyla 1921’de yapılan toplumsal mutabakatın güncellenmesinden geçmektedir” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da yaptığı konuşmada anayasa çalışmalarına göndermede bulunarak “Parlamenter sisteme dönüş, yeni sivil anayasa için önemli bir başlangıç olacaktır. Bu tür atılacak adımlara, anayasanın ilk dört maddesinin ve 66. maddenin değiştirilmemesi koşuluyla destek olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

CAN ATALAY ESİR TUTULUYOR

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise Can Atalay konusuna değinerek “Başkan yeni anayasa çağrısı yaptı. Peki, biz de soracağız. Mevcut anayasa ayaklar altına alınırken yeni anayasa tartışmasını nasıl yapabiliriz? Esir milletvekilimiz, dört duvar arasında bile Hatay halkının acılarının hesabını soruyor” tepkisini gösterdi.

‘ÇOCUKLARIN YETENEKLERİNİ KEŞFEDİN’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, makam koltuğunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuk başkan Dora Mimaroğlu’na devretti. Özel, çocuk başkana “Koltuğa rahat oturun, sırtınızı dayayın, iyice yerleşmezseniz kaldırabilirler” şeklinde espiri yaptı. Bilkent Sahne Fakültesi’ne bağlı müzik okulunda 5. sınıfta okuyan Dora, Özel’den şu isteklerde bulundu “Eşit şartlarda eğitim istiyoruz. Çocukların yeteklerinin keşfedilmesi gerekir. Dünyamızın kaynakları sınırlı. Lütfen bize içinde yaşayacağımız temiz bir dünya bırakın.”

