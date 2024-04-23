Özgür Özel'den görüşme ardından ilk açıklama: 'Çayımızı içtik, bayramlaştık'

Yayınlanma: 23.04.2024 - 21:12

Güncelleme: 23.04.2024 - 21:22

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda bir araya geldi.

Resepsiyon sırasında Özgür Özel'i Erdoğan'ın çaya davet ettiği öğrenildi. İkili bir süre çay içip sohbet ettiler.

ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA!

Yaklaşık 15 dakika süren görüşmeden sonra Özgür Özel gazetecilerin sorusunu yanıtladı:

"Hasan Bey'le bizim Özel Kalem görüşecekler, gelecek hafta içinde uygun bir tarih belirlenecek. Salı günü zaten Meclis Başkanımızla sözleşmiştik, görüşecektik. Sayın Cumhurbaşkanıyla da iki özel kalemin varacağı bir mutabakata göre görüşeceğiz. Bugün bayramlaşmak üzere kendisi 'İçeride bir çay içelim' dedi. Çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz."

Odada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Binali Yıldırım'ın da olduğu görüldü.