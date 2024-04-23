Özgür Özel'den görüşme ardından ilk açıklama: 'Çayımızı içtik, bayramlaştık'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen TBMM resepsiyonunda bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 21:12
Özgür Özel'den görüşme ardından ilk açıklama: 'Çayımızı içtik, bayramlaştık'
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda bir araya geldi.

Resepsiyon sırasında Özgür Özel'i Erdoğan'ın çaya davet ettiği öğrenildi. İkili bir süre çay içip sohbet ettiler.

ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA!

Yaklaşık 15 dakika süren görüşmeden sonra Özgür Özel gazetecilerin sorusunu yanıtladı:

"Hasan Bey'le bizim Özel Kalem görüşecekler, gelecek hafta içinde uygun bir tarih belirlenecek. Salı günü zaten Meclis Başkanımızla sözleşmiştik, görüşecektik. Sayın Cumhurbaşkanıyla da iki özel kalemin varacağı bir mutabakata göre görüşeceğiz. Bugün bayramlaşmak üzere kendisi 'İçeride bir çay içelim' dedi. Çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz."

Odada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Binali Yıldırım'ın da olduğu görüldü.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Özgür Özel haberleri Erdoğan haberleri

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel, TBMM’de bir araya geldi: 'Erdoğan çay içmeye davet etti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel, TBMM’de bir araya geldi: 'Erdoğan çay içmeye davet etti'
Son Dakika... Erdoğan, Özgür Özel ile görüşme için tarih verdi!

Son Dakika... Erdoğan, Özgür Özel ile görüşme için tarih verdi!
Son Dakika... Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi!

Son Dakika... Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Oğlu ve karısı birlikte kaçmıştı: Aile Bakanlığı, Müge Anlı'daki yayını ihbar kabul etti

Oğlu ve karısı birlikte kaçmıştı: Aile Bakanlığı, Müge Anlı'daki yayını ihbar kabul etti
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon: CHP’ye yüklenmek için montajlı fotoğrafı paylaştı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon: CHP’ye yüklenmek için montajlı fotoğrafı paylaştı
Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı

Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı
Son Dakika... Erdoğan, Özgür Özel ile görüşme için tarih verdi!

Son Dakika... Erdoğan, Özgür Özel ile görüşme için tarih verdi!
Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!

Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!
AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’

AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu