CHP lideri Özel, Erdoğan’la milletin ana gündeminde olan sıkıntıları konuşacak: Sorunları anlatacak
Erdoğan ve Kurtulmuş’un yeni anayasayı konuşmak istediği CHP lideri Özel, görüşmede ekonomi ve yargı krizi ile belediyelerin onay beklediği yatırımları gündeme getirecek.
TBMM Başkanı
Numan
Kurtulmuş
ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan, CHP
lideri Özel ile
yapacakları görüşmede
yeni anayasa konusunu
gündeme getireceklerini
belirtiyor. Kurtulmuş, bugün
saat 11.30’da Özel’i ziyaret
edecek. Erdoğan ile Özel
de 2 Mayıs Perşembe günü
bir araya gelecek. CHP
kurmayları ise bu gündemin
“iktidarın gündemi”
olduğunu söylüyor.
KURTULMUŞ ZİYARETİ
Kurtulmuş, bugün saat 11.30’da Özel’i ziyaret edecek. CHP kurmayları ise bu gündemin “iktidarın gündemi” olduğunu söylüyor. CHP lideri Özel’in seçim sonrası birkaç yerde yaptığı açıklamadaki “Artık milletin gündemi olmayan hiçbir konu, Meclis’in de siyasetin de gündemi olmamalıdır” sözlerine dikkat çekerek “Yeni anayasa Erdoğan’ın gündemi” diyen partililer, “Genel başkanımız, Numan Bey için de Erdoğan için de “İletişime kapımız kapalı değil” diyor.
YARGI KRİZİ ANLATILACAK
Ancak anayasaya
uymayan biri için anayasa
yapılmayacağını da
vurguluyor. Bu nedenle de
görüşmelerde görüşmede
anayasa gündeme gelirse
Can Atalay üzerinden
yaşanan yargı krizi gibi
konuları anlatacağını
söylüyor” değerlendirmesini
yapıyor. Bunun dışında
Özel’in halkın beklentilerine
göre bir gündem
oluşturduğunu belirten
CHP’liler, “Bu görüşmeyle
birinci parti olarak artık
ülkedeki kutuplaştırmayı
düşürmeyi hedefliyoruz.
Ülkedeki kutuplaşma en çok
Erdoğan’a ve AKP’ye yarıyor.
Kutuplaşma, bize oy
vermeyen seçmenin bizi hiç
dinlememesine yol açıyor. Biz
de iletişime açık olduğumuzu
göstererek onlara da ulaşmak
istiyoruz. Ve gündemimizin
onların da gündemi
olduğunu gösteriyoruz.
Genel başkanımızın
gündeminde ekonomik
krizin ana unsurları olacak.
Enflasyon, asgari ücret,
emekli maaşları, çareyi
yurtdışında arayan gençler,
yargı krizi, Ortadoğu’da
yaşanan gelişmeler ve
belediyelerin onay bekleyen
yatırımları gibi konular var”
değerlendirmesini yapıyor.
"ERDOĞAN'A YARAR"
Özgür Özel’in
Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile görüşmesine başta eski
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu olmak üzere
parti içinden eleştiriler
bulunuyor.
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, onun “Saray’la müzakere edilmez, mücadele edilir” açıklamasına değinerek “Kemal Bey, geçmiş tecrübesiyle Erdoğan’ın görüşme isteğinde samimi olmadığını söylüyor. Bu dönemde yapılacak olan görüşmenin dışarıda ve içeride sıkışmış olan Erdoğan’a nefes aldıracağını düşünüyor” diyor.
"ÇÖZÜM DE ÜRETİYOR"
Ancak Kılıçdaroğlu’na yakın isimler “Özgür Bey seçimlerden sonra 1. parti olmanın sorumluluğu içerisinde tüm ülkenin beklediği istişare mekanizmasını işletmek, sadece sorunları ortaya koyan değil, çözümler de üretip süreçlere dahil olan bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyor. Müzakere-mücadele ayrımını da net bir şekilde yapıyor” değerlendirmesini de yapıyor.
CHP’nin mevcut yönetimi
de “Mücadelemizi en sert
şekilde yürüteceğimizi
söylüyoruz. Ancak artık
ortada seçimlerden
birinci parti çıkan, ülke
nüfusunun yüzde 60’ından
sorumlu bir CHP var. Bu
nedenle Erdoğan’ın bir yüz
yüze görüşmede ülkenin
sorunlarını dinlemesi ve
hizmetlere engel olmayacak
bir tavırda olması gerekiyor”
diyor.
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