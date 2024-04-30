CHP lideri Özel, Erdoğan’la milletin ana gündeminde olan sıkıntıları konuşacak: Sorunları anlatacak

Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2024 - 04:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özel ile yapacakları görüşmede yeni anayasa konusunu gündeme getireceklerini belirtiyor. Kurtulmuş, bugün saat 11.30’da Özel’i ziyaret edecek. Erdoğan ile Özel de 2 Mayıs Perşembe günü bir araya gelecek. CHP kurmayları ise bu gündemin “iktidarın gündemi” olduğunu söylüyor.



KURTULMUŞ ZİYARETİ

Kurtulmuş, bugün saat 11.30’da Özel’i ziyaret edecek. CHP kurmayları ise bu gündemin “iktidarın gündemi” olduğunu söylüyor. CHP lideri Özel’in seçim sonrası birkaç yerde yaptığı açıklamadaki “Artık milletin gündemi olmayan hiçbir konu, Meclis’in de siyasetin de gündemi olmamalıdır” sözlerine dikkat çekerek “Yeni anayasa Erdoğan’ın gündemi” diyen partililer, “Genel başkanımız, Numan Bey için de Erdoğan için de “İletişime kapımız kapalı değil” diyor.

YARGI KRİZİ ANLATILACAK



Ancak anayasaya uymayan biri için anayasa yapılmayacağını da vurguluyor. Bu nedenle de görüşmelerde görüşmede anayasa gündeme gelirse Can Atalay üzerinden yaşanan yargı krizi gibi konuları anlatacağını söylüyor” değerlendirmesini yapıyor. Bunun dışında Özel’in halkın beklentilerine göre bir gündem oluşturduğunu belirten CHP’liler, “Bu görüşmeyle birinci parti olarak artık ülkedeki kutuplaştırmayı düşürmeyi hedefliyoruz. Ülkedeki kutuplaşma en çok Erdoğan’a ve AKP’ye yarıyor.



Kutuplaşma, bize oy vermeyen seçmenin bizi hiç dinlememesine yol açıyor. Biz de iletişime açık olduğumuzu göstererek onlara da ulaşmak istiyoruz. Ve gündemimizin onların da gündemi olduğunu gösteriyoruz. Genel başkanımızın gündeminde ekonomik krizin ana unsurları olacak. Enflasyon, asgari ücret, emekli maaşları, çareyi yurtdışında arayan gençler, yargı krizi, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve belediyelerin onay bekleyen yatırımları gibi konular var” değerlendirmesini yapıyor.



"ERDOĞAN'A YARAR"

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine başta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere parti içinden eleştiriler bulunuyor.



Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, onun “Saray’la müzakere edilmez, mücadele edilir” açıklamasına değinerek “Kemal Bey, geçmiş tecrübesiyle Erdoğan’ın görüşme isteğinde samimi olmadığını söylüyor. Bu dönemde yapılacak olan görüşmenin dışarıda ve içeride sıkışmış olan Erdoğan’a nefes aldıracağını düşünüyor” diyor.

"ÇÖZÜM DE ÜRETİYOR"



Ancak Kılıçdaroğlu’na yakın isimler “Özgür Bey seçimlerden sonra 1. parti olmanın sorumluluğu içerisinde tüm ülkenin beklediği istişare mekanizmasını işletmek, sadece sorunları ortaya koyan değil, çözümler de üretip süreçlere dahil olan bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyor. Müzakere-mücadele ayrımını da net bir şekilde yapıyor” değerlendirmesini de yapıyor.

CHP’nin mevcut yönetimi de “Mücadelemizi en sert şekilde yürüteceğimizi söylüyoruz. Ancak artık ortada seçimlerden birinci parti çıkan, ülke nüfusunun yüzde 60’ından sorumlu bir CHP var. Bu nedenle Erdoğan’ın bir yüz yüze görüşmede ülkenin sorunlarını dinlemesi ve hizmetlere engel olmayacak bir tavırda olması gerekiyor” diyor.

