Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu

Yayınlanma: 29.04.2024 - 16:29

Güncelleme: 29.04.2024 - 16:42

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü bir araya gelecek.

Görüşme Saray'da gerçekleşecek.

Özel, Erdoğan’la görüşmesinde, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politika konularını masaya getireceğini söylemişti.

NELER KONUŞULACAK?

Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin belediyelerin sorunlarından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulmasına kadar üzerinde konuşulması gereken önemli meselelerin olduğunu belirtmişti.

Özgür Özel, şunları söylemişti:

“CHP yurt içinde ana muhalefet partisi sınırların dışına çıkınca Türkiye’nin partisi. Türkiye’nin dış politikada önemli sorunları var. Alman Başbakanı sosyal demokrat. Alman Cumhurbaşkanı sosyal demokrat kökenli. İspanya başbakanı sosyal demokrat. Sayın Erdoğan’ın dünyada temas ettiği pek çok lider sosyal demokrat, sosyalist. Bu konuda ben kiminin yardımcısıyım, kiminle aynı masadayım.

O yüzden Türkiye’nin meselelerinin çözülmesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin önemli katkıları oluyor, olabilir. Çok uzun yıllardır terk edilmiş birtakım devlet geleneklerinin tekrar Türkiye’ye kazandırmak için son seçimin birinci partisi olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Hepsini Sayın Erdoğan’la görüşeceğiz. Önceliklendirerek oturacağız, görüşeceğiz. Sonuç alırsak bu diyalog kanalını açık tutacağız.”

23 NİSAN RESEPSİYONUNDA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Erdoğan ve Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaşmıştı. Erdoğan, Özel'i diğer parti liderlerleriyle beraber çaya davet etmişti.

Çay davetinde Fatih Erbakan'ın olmaması gündem olmuştu.