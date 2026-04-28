CHP lideri Özel, kurmaylarıyla partiye süren operasyonları konuştu: ‘Belediye hizmetleri iktidarın anahtarı’

CHP lideri Özgür Özel, belediyelere süren operasyonlar kapsamında başlattığı parti içi toplantı serisi kapsamında dün Parti Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda CHP’nin operasyonlara karşı bundan sonraki yol haritası, devam eden mitingler ve geride kalan hafta sonu yapılan toplantıda belediye başkanlarından alınan öneriler değerlendirildi.

İlk günden beri yapılan toplantılarda ön plana çıkan ortak görüşün “Önemli olanın halkın operasyonlara bakışı” olduğunu belirten CHP kurmayları “Bunda da herkes toplumun bu operasyonları siyasi gördüğünde hemfikir. Herkesin toplantılarda söylediği, bu operasyonlardan hepimiz rahatsızız. Partinin il başkanları ‘Bunu olağanlaştırmamak lazım’ diyor.

Belediye başkanları ‘Bugün hangimize operasyon olacak’ endişesini taşıyor. Herkes ‘Artık yeter’ diyor. Buna karşı muhalefetteki birliği artırmak; daha fazla ortak miting, çalışma yapma önerisi olanlar var. Halk buluşmalarını artırma önerileri var. Belediyelerimize bu operasyonlar sürerken Cumhur İttifakı belediyelerine karşı aynı muamelenin yapılmamasını sosyal medyada daha iyi anlatma, daha etkin kullanma önerileri var” dedi.

‘KOMİK SORUŞTURMA İZİNLERİ VAR’

Bütün bu önerilerin belli oranda hayata geçirileceğini söyleyen kurmaylar “Bunun yanında başkanlarımızın en çok dediği ‘Hizmetlerimizle ön plana çıkmalıyız.’ Yani bunca baskının altında belediyelerimiz önemli işler yapıyorlar. Yerel seçimleri kazanınca da genel başkanımızın ilk dediği ‘İktidarın anahtarı sizde olacak’ olmuştu. Bundan sonra bu baskılar altında yaptıklarımızı daha çok duyuracağız. Çünkü iktidarın yolu belediyelerin hizmetinden geçiyor” dedi. Bunun dışında CHP lideri Özgür Özel’in CHP’li belediyelerin yaşadığı çifte standartla ilgili örnekleri daha sık sıralayacağını söyleyen partililer “Hakkımızda verilen soruşturma izinlerinde çok tuhaf şeyler var. Komik denebilecek şeyler. Bu örnekleri daha fazla duyacaksınız” dedi.

Özel’in belediye başkanları toplantısında yaptığı konuşmadaki “İhsan Aktaş dediğin adamın Isparta Belediyesi’ne hediye ettiği makam arası halen daha başkanı taşıyor. Trabzon Belediyesi’ne Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı her şey ortada. MHP’li Kütahya Belediyesi’ne Aziz İhsan Aktaş dosyası bizim soruşturmalar başlamadan bir gün önce ayrılıp, yollanmış” örneklerini de anımsatan kurmaylar “Bu örnekler ve bunun yanında bize yapılan baskıları milletimize şikayet edeceğiz. Çifte standardı böyle anlatacağız” diye konuştu.

MİTİNGLER SÜRECEK, SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

CHP kurmayları, Özel’in her hafta farklı bir ilde yapacağı mitinglerin de devam edeceğini aktardı. Bu kapsamda Özel; bu hafta sonu Karabük’te, gelecek hafta Rize’de, sonraki hafta ise Balıkesir’de olacak. Bunun dışında, CHP’li belediye başkanları da Afyonkarahisar’da yaptıkları toplantıda kararlaştırdığı gibi mayıs ayında bölgesel ve genel toplantılar gerçekleştirerek “birlik ruhunu” geliştirecek. Ayrıca partinin çıkarttığı 90 vaatlik çözüm önerileri de 81 ilde parti yönetiminden ve milletvekillerden oluşturulan heyetlerle mayıs ayında anlatılmaya başlanacak.