CHP lideri Özel, partisinin MYK üyeleriyle 29 Ekim hazırlıklarını değerlendirdi: ‘Hak ettiği şekilde kutlayalım’

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı sonrası mitingi erteleme kararı almadıklarını anımsatan CHP kurmayları, “Genel başkanımız terörün asıl amacının insanları eve hapsetmek ve korku salmak olduğunu söylediği için mitingi ertelemenin yanlış olacağını söylemişti. Katılımın yoğun olduğu, güzel mesajların verildiği bir miting oldu” dedi.

Bunun yanında partililer 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili CHP lideri Özel’in “Bayramı hak ettiği şekilde kutlayalım” vurgusunu yaptığını aktardı.

Buna göre, CHP lideri Özel kutlamalar kapsamında ilk olarak bugün Anıtkabir’deki resmi törenlere katılacak. Özel, sonrasında saat 12.00’de Ulus’ta 1. Meclis önünde yurttaşlarla bir araya gelecek ve bir konuşma yapacak. Ardından yurttaşlarla Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirecek.

Özel’in akşam saatlerinde de memleketi Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’nda Fazıl Say ve Serenad Bağcan’ın vereceği konsere katılması bekleniyor.

Öte yandan Özel’in toplantıda ayrıca kurmaylarına güncel konularla ilgili bakanlarla yapılan “normalleşme” görüşmeleriyle ilgili “Bakanlarla temaslarımızda olumlu sonuçlar alınabiliyor. Bu görüşmeleri devam ettirelim” dediği öğrenildi.

Ayrıca bu yıl tüm liderlerle 29 Ekim’i Çankaya Köşkü’nde kutlama çağrısı karşılık bulmayan Özel’in Saray’da yapılacak resepsiyona katılmayacağı bildirildi.