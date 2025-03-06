CHP lideri Özgür Özel'den AB liderler toplantısında 'Erdoğan' mesajı: 'Demokrasi üzerinden müzakere edilmeli'

Yayınlanma: 06.03.2025 - 19:28

Güncelleme: 06.03.2025 - 19:36

CHP Genel Başkan Özgür Özel, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Antonio Costa, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in de katıldığı Avrupa Birliği Konseyine hazırlık, liderler toplantısında şunları söyledi:

“Biz, Avrupa’nın sosyal demokratları olarak, barışa liderlik etmek, demokrasiye liderlik etmek durumundayız. Burada Avrupa Birliği’nin Türkiye ile iş birliğine büyük önem veriyorum. Türkiye Dışişleri Bakanı’nın Paris’e çağrılmaması yanlıştı, Londra’ya çağrılması çok doğruydu. Bugün akşam Erdoğan ile bir görüşme yapılacak olması da önemli. Avrupa’nın bugün Türkiye ile birlikte olması, Türkiye’yi kendine doğru çekmesi lazım.”

“DEMOKRASİ ÜZERİNDEN MÜZAKERE EDİLMELİ”

“İktidara geldikten sonra, ışık hızıyla Kopenhag kriterlerini hayata geçirip Avrupa Birliği üyeliğini elde etme stratejimiz var. Ama o güne kadar; Erdoğan ile ilkesiz bir al-ver pazarlığı ilişkisi kurmak yerine, Türkiye ile müzakereleri; demokrasi ve özgürlükler hassasiyeti zemininde sürdürmenin önemini vurgulamak istiyorum. Demokrasi üzerinden müzakere ederseniz hem Avrupa için hem de Türkiye için önemli bir adım olur. Avrupa’nın bütün beklentileri, talepleri, Türkiye’nin bütün beklentileri ve talepleri, demokrasi ve dayanışma ilişkisi üzerinden çözülebilir.”

“ÜZERİME DÜŞEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM”

“Türkiye’nin ana muhalefet partisi olarak, şu ana kadarki anketlerdeki birinci parti olarak, son yerel seçimlerde ekonominin yüzde 80’i nüfusun yüzde 65’ini kazanmış partinin Genel Başkanı olarak size birlikte çözüm ve destek vadediyorum. Türkiye’nin de bu konuda atacağı adımlar noktasında, ben üzerime düşen her şeyi yapacağım.”

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

CHP lideri Özel, toplantı kapsamında toplantıya katılan devlet başkanları, başbakanlar ve sosyal demokrat liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.