CHP lideri Özgür Özel de aralarında bulunuyor: Dört milletvekiline ait 4 dosya TBMM'de!

17.03.2026 12:31:00
Haber Merkezi
CHP lideri Özgür Özel, CHP'li Ali Mahir Başarır ve CHP'li Umut Akdoğan ile İYİ Partili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a gönderildi.

Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu dört milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a havale edildi.

Dosyası Karma Komisyon'a havale edilen isimler arasında; Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu bulunuyor. 

Son Dakika... Özgür Özel, Murat Emir ve Yunus Emre'ye ilişkin dokunulmazlık fezlekeleri hakkında yeni gelişme Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye gönderilen fezlekeler, Karma Komisyon'a sevk edildi.
Hakkında fezleke hazırlanan CHP'li Bulut: 'İsmim iftiranameye monte edilmeye çalışılıyor' CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İsmimin, hiçbir somut delile dayanmayan iddianame görünümlü bir iftiranameye asılsız biçimde monte edilmeye çalışıldığını görüyorum. Bu operasyonel metin, tamamen Sarayın yargı kolunun kumpasından; yalan, iftira ve kurgudan ibarettir" dedi.
Son Dakika... Özel'in de aralarında olduğu 12 milletvekilinin fezlekesi Meclis'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu. Ayrıca Özel hakkında 7 ayrı fezleke hazırlandığı bilgisine de ulaşıldı.