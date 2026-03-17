CHP lideri Özgür Özel de aralarında bulunuyor: Dört milletvekiline ait 4 dosya TBMM'de!

Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu dört milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a havale edildi.
Dosyası Karma Komisyon'a havale edilen isimler arasında; Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu bulunuyor.