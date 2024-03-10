CHP lideri Özgür Özel: “DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti"

Yayınlanma: 10.03.2024 - 23:02

Güncelleme: 10.03.2024 - 23:26

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TELE1'de Merdan Yanardağ, Murat Taylan ve Bilge Yurtdagülen’in sorularını yanıtladı. Özel’in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"DEM İKTİDARA KAYBETTİRME STRATEJİSİNDEN VAZGEÇTİ"

"MHP’de yönetim değişecekti ama yargı eliyle o kongre iptal edildi. Bahçeli de onun diyet borcu olarak anayasa değişikliğine geçit verdi. Toplum sözleşmesi çiğnenerek toplum sözleşmesi yapıldı. Daha sonra bir baskın seçimle tek adam rejimi işgalcilik kazandı. Büyük bir kaybetmişlik duygusu vardı ama seçmen sandıkta dengeyi yerelden kurdu. CHP bir anda 11 büyükşehir yöneten bir parti oldu. Bu siyasete bir denge getirdi. Ve biz böyle genel seçime gittik. Kazanmamız gereken bir seçimi kaybettik. Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefinin ne olduğunu biliyorduk. Ama hedefi çok daha ilerideydi 2019 yerel seçimi bunu engelledi. Seçmen yine umutsuzdu ama CHP seçimli bir kurultaya gitti ve yeni bir süreç başlattık. Şimdi yine seçimlere gidiyoruz. Şimdi seçimde yeniden bir denge kurulacak mı? Kuracağımızı gördüler ve Recep Tayyip Erdoğan ittifakına sarıldı. Millet İttifakı bileşenleri gayretlerimize rağmen ittifaktan çekti. O gün HDP bugünkü DEM de iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti. Adaylarını çıkardılar.

“ERDOĞAN KAYBETTİĞİNİ ANDA BİR HAMLE YAPABİLİR”

Şu andaki trend lehimize görünüyor. Erdoğan kaybettiğini gördüğü anda bir hamle yapabilir. Zam yapacağım’ derse ‘Yap’ deriz, ‘Meclis’i aç’ derse ‘Aç’ deriz. Sonuçta emeklinin cebine girecek her para bizi memnun eder. Ama ben şu an böyle bir ihtimal görmüyorum açıkçası.

“BUNU ‘BİLİYORUM YOKSULSUN AMA BU SON SEÇİMİM’ DÜŞÜNCESİYLE SÖYLEMİŞ OLABİLİR”

Bizim durduğumuz yer belli. Recep Tayyip Erdoğan seçim kazanmak için gün oluyor Abdullah Öcalan’dan mektup okutuyor, gün oluyor Osman Öcalan’a kamera gönderiyor, gün oluyor MHP’ye gün oluyor HÜDA PAR’a gidiyor. Her şeyi yapıyor. Ondan sonra bana ‘Zübük’ diyor. Arkadaşlar ‘TDK sözlüğü yollayalım’ dedi, ben ‘Ayna yollayalım, Zübük kimmiş görsün’ dedim. Bugün söyledikleri çaresizliğini gösteriyor. Benle kavga etmek için can atıyor. Kimlik siyaseti ve kendini en rahat hissettiği konularda. Ben o kavgayı göze alıyorum ama emekli maaşları, çifçiler üzerinden kavga ediyorum. Böyle olunca sinirleri bozuluyor. ‘Bu son seçimim’ dedi, bu ayrı bir şey. Onu konuşmak istiyor. Ben yoksulluğu, zamları konuşmak istiyorum. 2018’de, 2019’da, 2023’te de ‘Son seçimim’ dedi. Bu açıklamasını ‘Biliyorum yoksulsun ama bu son seçimim’ diye düşüncesiyle söylemiş olabilir.

“ÜÇ BÜYÜKŞEHİR RİSK YOK, ANKARA’DA YARIŞTI”

Hatay’da artık kafa kafayayız artık. Lütfü Savaş dediği gibi kendi trendini yükselterek devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir risk yok. Seçmene saygısızlık olmasın ama anket şirketlerinin dediği gibi Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığı yarışı bitti. Mansur Yavaş rekor oyla geliyor. Yüzde 60’ı zorlar deniyor. Ankara’da yarış belediye meclisinde. Ankara’da inanılmaz bir ivmelenme. Baya iyi gidiyoruz. İstanbul’da KONDA’nın anketinde 7 puan öndeyiz. İzmir’de büyük bir değişim alevi yaktık. Genç adaylarımız var. İzmir’de İYİ Parti ve DEM Parti’nin adayları var, tabii ki bir oy kaybı olabilir. İlçeler için gönlümde bir rekor var. Keşke 30/30, 30/28 olsa. Büyükşehirde farkı açıyoruz. İzmir’in sokakları ‘İtirazımız duyuldu’ diyor. İzmir’de bu dönem hem seçimde hem yönetim devrim yapacağız.

“BÖYLE BİR TARTIŞMA YARATMAK İSTİYOR”

2023 seçimlerinde işleyen kullanışlı propaganda aygıtını kaybetmek istemiyor, montaj videoya kadar tenezzül ettiler. Bir sürü yalan dolan iş yaptılar. Daha sonra yapılan değerlendirmelerde CHP’nin bu konuda hata yaptığı çünkü bu yalanın tutmayacağı, inanılmayacağını düşündüğümüz yalanlamayı tenezzül etmediğimiz ama bu işin seçmenin bir kısmında iş gördüğü, videoyu gerçek sandılar, böyle bir algı oturdu ve yapıştı. O ekonomide zam zam yapıyor, zamlar konuşulmasın diye dem dem dem demeye başlıyor. Böyle bir tartışma yaratmak istiyor.

“MECLİS’TE AKP VE DEMLİLER DOĞAL OLARAK BAYRAMLAŞIYORLAR”

Biz görüşüyorsak görüşüyoruz diyoruz, bunu gizlemiyoruz. CHP, tüm siyasi partilerle bayramlaşan tek siyasi parti. AKP ve MHP DEM ile bayramlaşmıyor. Bayramdan önce ve bayramdan sonra Meclis’te arka odada ne oluyor DEM’in Grup Başkanvekilleri geliyor, doğal olarak AKP Grup Başkanvekilleriyle bayramlaşıyorlar, sarılıyorlar.”

Özel, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet ile “işbirliği konuşuldu” mu sorusuna şu yanıtı verdi:

“Gelecek Partisi seçim stratejisini açıkladı, DEVA Parti’si birçok yerde aday gösterdi, Saadet Partisi…Ankara’da bir masa kurup anlaşmak yerine, Temel başkan bizi ziyarete geldi, ‘Yerel örgütler tanımış bir inisiyatif var. Belli yerlerde belli temaslar, ufak temas paslaşmalar var.

İmamoğlu’nun Burcu Köksal hakkında yorumlarının hatırlatılması üzerine Özel, “Ekrem başkanın açıklaması evet sert bir hüküm içeriyor, Burcu başkanın ilk açıklaması kabul edilemez. Bütün taraflarla konuştuk meseleyi halletik, hüküm cümleleri düştü.”