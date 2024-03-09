Özgür Özel, canlı yayında CHP'nin masasındaki İstanbul anketini açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul'daki son anketi canlı yayında açıkladı. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, rakibi Murat Kurum'un 4,5 puan önünde olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 13:35
Özgür Özel, canlı yayında CHP'nin masasındaki İstanbul anketini açıkladı
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürerken; en büyük yarış ise 16 milyonu aşan nüfusuyla İstanbul'da yaşanıyor.

Katıldığı Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, masasındaki son İstanbul anketine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un 4,5 puan önünde olduğunu söyledi.

"ŞU ANDA 4,5 PUAN EKREM BEY'İN LEHİNE"

Özel, İstanbul'a ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Olmayan bir adaya karşı fark daha fazlaydı. Hızlı kampanya ile Murat Kurum ivme kazanıyordu. Kurum kendi olmaktan çıktıkça. Ona bir kimlik oturtmaya çalışıyorlar. Kavga ediyor, hakaret ediyor. Bunun sayın Kurum'a oturmadığını defalarca deneyimledim. Tanıdığım Murat Kurum ile izlediğim Murat Kurum aynı değil.

Şu anda 4,5 puan Ekrem Bey'in lehine fark olduğunu arkadaşlar söyledi. Kurum'un her ankette geriye gidişini, konuşmasının dublaj gibi olmasına bağlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan gelecek de vaziyete el koyacak algısı zarar veriyor."


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