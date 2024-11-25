Özgür Özel, Bosna Hersek'in Devlet Günü'nü kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bosna Hersek'in Devlet Günü'nü kutladı.
Bosna Hersek'te Devlet Günü 81 yıldır kutlanıyor.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Bosna Hersek'in devlet olma yolunda temellerinin atıldığı gün olan 25 Kasım Devlet Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.
BOSNA HERSEK DEVLET GÜNÜ
Devlet Günü, Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad kentinde 25 Kasım 1943'te düzenlenen ilk ZAVNOBİH oturumundan bu yana kutlanıyor.
Söz konusu tarihi oturumda Bosna Hersek'in eski Yugoslavya bünyesindeki 6 cumhuriyetten biri olması kararlaştırılmış ve Orta Çağ dönemindeki Bosna Hersek sınırlarının muhafaza edilmesi güvence altına alınmıştı.
Oturumda Bosna Hersek'in sadece Müslüman, Sırp ya da Hırvat ülkesi olmadığı, hem Müslüman hem Sırp hem de Hırvatların ülkesi olduğu ve tüm bu halkların eşit sayılacağı kararlaştırılmıştı.
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