CHP lideri Özgür Özel, İzmir’de iş dünyası temsilcileriyle buluştu, şu mesajı verdi: Sandıkta birlik olalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de İZTO, EBSO, Ticaret Borsası ile birlikte iş dünyasıyla bir araya geldi. Konuşmasında iktidarın “Oy yoksa hizmet yok” söylemini eleştiren Özel, “Süreç bizim sandıktaki birlikteliğimizden geçiyor” diye konuştu.

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 13.03.2024 - 04:00
CHP lideri Özgür Özel, İzmir’de iş dünyası temsilcileriyle buluştu, şu mesajı verdi: Sandıkta birlik olalım
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İZTO, EBSO, Ticaret Borsası ile birlikte iş dünyasıyla İzmir Ticaret Odası’nda buluştu. Özel’e ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu,

CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Cemil Tugay ve partililer katıldı. İkinci kez aday gösterilmeyen Soyer ve CHP’nin büyükşehir belediye başkanı adayı Cemil Tugay ve CHP lideri Özgür Özel ilk kez aynı fotoğraf karesinde yer aldı. ‘Çalışmaya devam’ Burada yaptığı konuşmada iktidarın “Oy yoksa hizmet yok” söylemini eleştiren Özel, “Atatürk’ün annesini ağırlayan İzmir, tek adamın ne olduğunu, güçler ayrılığı kuralının, cumhuriyeti kuranın kim olduğunu bildiği için CHP’den asla vazgeçmiyor. Mesele bu kadar basittir ve nettir. Hatay’da teslim alamayacaklar, İzmir zaten hiç teslim olmadı.

Kendisi ‘Oy vermezseniz olmaz’ diyor. ‘İzmir bizden değil’ denilerek geri bırakılmaya çalışılıyor” dedi. CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP’nin genel başkanı seçildiğim günde bölgesel işbirliği yapabilecegimizi belirtmiştim. CHP olarak Cumhur İttifakı karşısında Türkiye ittifakı ve İzmir İttifakı içinde yer almaktan başka bir eğilimimiz olmadı. Süreç bizim sandıktaki birlikteliğimizden geçiyor. 1 Nisan sonrası iletişim daha kuvvetli olacak. Harika bir gölge kabinemiz ve MYK’mız var. Güzel çağdaş, laik, Atatürkçü İzmir’den bu partinin son genel başkanı olarak kadınlara ve gençlere çok daha fazla önem vereceğimizin sözünü veriyorum. İzmir’de değişim dönüşümün ilk adımını atıyoruz. Bugün CHP dokuz kadın aday çıkardı, 9’u da seçilecek yerden.

CHP, İzmir’in en büyük üç metropolüne kadın aday gösterecek cesarete sahiptir, İzmir’imizin tamamı kadın haklarına saygılı erkeklerimize emanettir.” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı konuşmada “Ben demokrasinin kalesi olan İzmir’de bu şanlı mirası ileriye taşımak ve tüm yurda yaymak için son nefesime kadar çalışmaya devam edeceğim” dedi. CHP’nin adayı Cemil Tugay “Bizler İzmir’in parçası olan insanlarız, korumaya çalıştığımız, sahip çıkmaya ve geliştirmeye çalıştırdığımız bir İzmir var” ifadelerini kullandı.



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