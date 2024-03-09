İftar menüleri cep yakıyor!

Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kala bazı restoranlarda yapılan iftar menüsü hazırlıkları tamamlandı. Ramazan ayı için belirlenen menü fiyatları da belli oldu. Bu sene orucunu restoranlarda açmak isteyenler ise fiyatlardan yakınıyor. Geçen sene İstanbul'da en düşük kişi başı 250 lira arasında olan iftar menüleri bu yıl 500 liradan başlayıp 4 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:21
İftar menüleri cep yakıyor!
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Pazartesi başlayacak olan Ramazan'da iftar menüleri için hazırlıklar başladı. Oteller ve restoranların iftar menüleri hazırlandı. 

İstanbul'da iftar menü fiyatları ilçe ve restoranlara göre farklılık gösterirken iftariyelik, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerde geçen seneye oranla en az iki kat artış var.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre de şubatta en yüksek fiyat artışı yıllık yüzde 94,78 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti. İftariye tabağı, çorba, salata, ana yemek, tatlı ve içecek menüsünden oluşan en düşük iftar kişi başı 500 TL'den başlıyor. Geçen sene lüks bir yerde 1500 TL olan fiyatlar bu sene 4 bin 500 bin TL'ye kadar çıkıyor. 

Cumhuriyet.com'a konusan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl geçen yıla göre fiyatların yüzde 100 arttığını belirterek, kurumsal rezervasyonlarda düşüş beklediklerini fakat bireysel taleplerin yinede olacağını dile getirdi.

Müşteriler ise artan fiyatlardan şikayetçi. Birçoğu artık evde oruç açmanın daha uyguna geleceğini söylüyor.


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