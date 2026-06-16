Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP lideri Özgür Özel, özel sektör öğretmenleriyle bir araya geldi

CHP lideri Özgür Özel, özel sektör öğretmenleriyle bir araya geldi

16.06.2026 16:54:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP lideri Özgür Özel, özel sektör öğretmenleriyle bir araya geldi

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleriyle bir araya geldi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleriyle bir araya geldi. 

Özel’e CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve seçilmiş CHP yönetiminin genel başkan yardımcısı Suat Özçağdaş eşlik etti. 

"SESLERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özçağdaş görüşmeye dair fotoğrafları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Grup Başkanvekilimiz Murat Emir ile birlikte mülakat mağduru öğretmenlerimiz ve özel sektör öğretmenlerimizle TBMM’de bir araya geldik. Öğretmenlerimizin mülakat adaletsizliği son bulana, gasp edilen taban maaş hakkı geri alınana kadar sesleri olmaya devam edeceğiz. Haklı mücadelelerinde öğretmenlerimizin yanındayız.” 

Image

Özel, saat 17.30’da ise açlık grevi yapan öğretmenleri, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nda ziyaret edecek.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel

İlgili Haberler

Özgür Özel'den dikkat çeken 'yeni parti' açıklaması: 26 Temmuz'a dikkat çekti
Özgür Özel'den dikkat çeken 'yeni parti' açıklaması: 26 Temmuz'a dikkat çekti CHP lideri Özgür Özel, "yeni parti" iddiaları hakkında konuştu. Özel, "Biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız. 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılamazsa CHP'yi seçime sokmayabilir iktidar. Bizim buna hazır olmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Özel okul öğretmenleri Ankara’da eylem yaparken, MEB’in bu alana ilişkin görüşü ortaya çıktı: Özlük hakları İş Yasası’na tabi
Özel okul öğretmenleri Ankara’da eylem yaparken, MEB’in bu alana ilişkin görüşü ortaya çıktı: Özlük hakları İş Yasası’na tabi Düşük ücretlerle çalıştırılan özel okul öğretmenleri Ankara’daki eylemlerine devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konudaki tavrı da belli oldu. Bakanlık, İstanbul Özel İtalyan Lisesi’ndeki grevle ilgili Meclis’teki soru önergelerine yanıt verirken, özel öğretim kurumlarındaki eğitim personelinin iş sözleşmesi kapsamında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile İş Yasası hükümlerine tabi olduklarını, iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünün doğrudan bakanlık tarafından gerçekleştirilmediğini bildirdi.
Özgür Özel'den Uğur Bayraktutan’a taziye ziyareti
Özgür Özel'den Uğur Bayraktutan’a taziye ziyareti Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özel, CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan’a taziye ziyaretinde bulundu.