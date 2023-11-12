CHP lideri Özgür Özel TBMM'de: 'Eylemimiz ikinci bir karara kadar devam edecek'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP grubunun TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eyleminin ikinci bir karara kadar süreceğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin, tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) eylem yapan CHP milletvekillerini ziyaret etti.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeyen Parti Grubumuzu; eylemlerinin 4'üncü gününde, bugün sabah saatlerinde Genel Kurul'da ziyaret ettim. Eylemimiz, ikinci bir karara kadar devam edecek" dedi.
Anasayal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeyen Parti Grubumuzu; eylemlerinin 4'üncü gününde, bugün sabah saatlerinde Genel Kurul'da ziyaret ettim.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 12, 2023
Eylemimiz, ikinci bir karara kadar devam edecek. pic.twitter.com/ClemUKJeDm
NE OLMUŞTU?
Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurmuştu. Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını "darbe girişimi" olarak değerlendiren Özel, Kurtulmuş'tan Meclis'i olağanüstü toplamasını talep ettiğini belirtmişti. Bu kapsamda TBMM Danışma Kurulu'nun Yargıtay kararı gündemiyle toplanacağı aktarılmıştı.
Ancak Meclis'te Yargıtay kararına ilişkin yapılması planlanan olağanüstü toplantı iptal edilmişti. Bunun üzerine Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme yönünde eylem kararı almıştı.
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