Özgür Özel'den ATV muhabirine: 'Pazara git ATV'

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısı çıkışında ATV muhabirinin 'İmamoğlu-Kılıçdaroğlu' sorusuna "Pazar git ATV" diyerek yanıt verdi.

Özgür Özel'den ATV muhabirine: 'Pazara git ATV'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 17:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Meclis'te partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel, grup toplantısında Bahçelievler pazarında yaşadığı yoksulluk fotoğraflarını anlattı.

Grup toplantısının çıkışında da ATV muhabirinin Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Kemal beyin paylaşımı üzerine saflar tartışması yaşanıyor" sorusuna Özel, "Pazara git ATV" diyerek yanıt verdi.


Etiketler: #Özgür Özel #ATV

İlgili Haberler

İmamoğlu, Özgür Özel ile bir araya gelecek: Masada 'kayyum' uygulaması var

İmamoğlu, Özgür Özel ile bir araya gelecek: Masada 'kayyum' uygulaması var
Son Dakika... Özgür Özel'den iktidara 'teğmenler' tepkisi: 'Mesele 28 Şubat değil, sizin hazımsızlığınız!'

Son Dakika... Özgür Özel'den iktidara 'teğmenler' tepkisi: 'Mesele 28 Şubat değil, sizin hazımsızlığınız!'
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşmasına katılacak

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşmasına katılacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler