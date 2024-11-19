Özgür Özel'den ATV muhabirine: 'Pazara git ATV'
CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısı çıkışında ATV muhabirinin 'İmamoğlu-Kılıçdaroğlu' sorusuna "Pazar git ATV" diyerek yanıt verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Meclis'te partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Özel, grup toplantısında Bahçelievler pazarında yaşadığı yoksulluk fotoğraflarını anlattı.
Grup toplantısının çıkışında da ATV muhabirinin Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Kemal beyin paylaşımı üzerine saflar tartışması yaşanıyor" sorusuna Özel, "Pazara git ATV" diyerek yanıt verdi.
Etiketler: #Özgür Özel #ATV
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