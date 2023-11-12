CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay'da!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışan Hatay'a ziyaret gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışan Hatay’a ziyaret gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’daki ilk açıklamasında şunları söyledi:
“Deprem sonrası yaraların sarılmasında Hatay birkaç adım geriden geliyor. CHP’nin ilk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim şahsi meselem’ dediği Hatay’ı kendi meselem gibi görüyorum. Hatay’ı gündemde tutacağız. Hatay’ın demografisinin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Hatay’da birilerinin rant projelerine izin vermeyeceğiz. Hatay’ın yeniden ayağa kalkması ve yaraların sarılması sürecini takip edeceğiz.”
Ekrem İmamoğlu ise ilk açıklamsında “İnşallah Hatay’ın bütün sorunlarının çözüldüğü bir süreci yaşarız” dedi.
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