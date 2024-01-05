CHP lideri Özgür Özel, 'yargı krizi'ne karşı yurttaşları Tandoğan'da mitinge çağırdı: Demokrasiye sahip çıkıyoruz
Muhalefet, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına da uymaması üzerine yol haritasını belirledi. CHP lideri Özgür Özel, “Bu işbilmez hükümet, ülkemizi anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi. Anayasayı savunacağız” dedi. Özgür Özel, 14 Ocak’ta Tandoğan Meydanı’nda miting düzenleyeceklerini açıkladı. CHP lideri, İstanbul 13. Ceza Mahkemesi’ni ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ni şikâyet edeceklerini ve tüm muhalefet partilerinin ortak imzasıyla Meclis’i 9 Ocak’ta olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uymayarak tutuklu milletvekili Can Atalay’la ilgili kararında ısrarcı olması üzerine seçim gündemli toplantılarını erteleyerek, partisinin yetkili organları ile kriz için bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Ocak’ta tüm yurttaşları ve sivil toplum örgütlerini Ankara Tandoğan’da yapılacak mitinge davet ederek “Adalete, demokrasiye, bu ülkenin geleceğine sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, dün Özgür Özel başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı. Özel, “AYM kararını hiçe sayan ve anayasayı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı” açıklamasında bulundu.
‘ERDOĞAN’IN KİN DAVASI’
Özel toplantı öncesi sosyal medya hesabından “Bu işbilmez hükümet, ülkemizi anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi” paylaşımı yaptı. Toplantı sonrası Özel, yaşananları “sivil darbe girişimi” olarak tanımladı. Özel, “Gezi Davası baştan aşağı hukuksuz bir davadır. Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi kin davası, kendini meşrulaştırmak için suçsuz insanları içeride tuttuğu bir davadır” dedi.
‘BEŞ ADALET CELLADI’
Özel, toplantıda alınan kararları şöyle sıraladı:
“Anayasanın 153. maddesi açıktır. AYM kararları gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Kararları uygulamamak anayasal düzene karşı kalkışmadır. İstanbul 13. Ceza Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında HSK’ye, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin ilgili üyeleri hakkında Yargıtay’ın birinci basamak kuruluna başvurularımızı yapıyoruz. Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu bu beş hâkim için görevden el çektirme kararı almalıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nı bu kararı görüşmek üzere Ceza Genel Kurulu’na götürmeye davet ediyoruz. Beş adalet celladının hukuku katletmesine sessiz kalmayacağız. Muhalefet partileriyle 9 Ocak’ta Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdığımız başvurumuz hazır. Önümüzdeki salı saat 15.00’te Meclis’i toplantıya çağırıyoruz.”
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