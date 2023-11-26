Özgür Özel'den 'Akşener ile görüşme' açıklaması

Yayınlanma: 26.11.2023 - 17:14

Güncelleme: 26.11.2023 - 17:19

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da bulunan 81 CHP’li İl Başkanı ile Sarıyer’de Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nın açılış törenine katılarak burada bir konuşma yaptı.

Özel konuşmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile açılışını yaptıkları fidanlığı gezdi.

AKŞENER SORUSUNA YANIT

Bu sırada bir basın mensubu Özel’e, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapıp yapmayacakları konusunda soru yöneltti. Özel soruya, "Henüz planlanan bir şey yok" yanıtını verdi.

'MERAL ABLAM' DEMİŞTİ

Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde bölgesel iş birlikleri yapmaları gerektiğini belirtmişti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Özel, "Ben Meral hanımla, Sayın Genel Başkan’ımızla, onun deyimiyle Meral ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç. Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız. Olmazsa dünyanın sonu değil" demişti.