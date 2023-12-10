CHP lideri Özgür Özel'den Ali Babacan'a taziye ziyareti
CHP lideri Özgür Özel, annesi vefat eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün annesi Güner Babacan’ı kaybeden Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a Ankara Beytepe’deki evlerinde taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
Babacan, geçen ay da babası Hilmi Babacan’ı kaybetmişti.
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