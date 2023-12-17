CHP lideri Özgür Özel'den Erdoğan'a beka yanıtı: Gençleri ezdirmeyiz

Yayınlanma: 17.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da, partinin gençlik kolları üyeleri ile bir araya geldi. Özel, gençlerin ülkede yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekti. Özel, “Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Asıl beka sorunu bu ülkenin gençlerinin başka ülkelerde hayal kurması, bavul toplaması” diye konuştu.

Özel şunları söyledi:

“Gençlik demek, umut demek; heyecan demek. Türkiye’de büyük bir umutsuzluk, bir hayal kırıklığı var. Konserlerin, festivallerin iptal olduğu bir ülke değil bütün özgürlüklerin yaşanabileceği gerçek bir demokratik Cumhuriyete kavuşacağımıza inanmalıyız. Gençleri kimse yukarıdan bakılacak ve kolayca ezilecek karınca gibi görmesin. Karıncanın kardeşi var, o da CHP’dir. Gençleri ezdirmeyiz. Genç arkadaşlarımızın CHP listelerinde olmaları lazım. Biz önce insan biriktireceğiz. Kin biriktirmeyeceğiz.”

Özel, açıklanan adaylar ve yerel seçimlerle ilgili açıklamalar yaptı.

‘GAZZE’YE GİDECEĞİM GEL’

Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:

“Şu an duyurulmayan belediye başkanlarının hiçbirisi, ‘Acaba durumum riskte mi’ diye düşünmesin. Çünkü birden çok adayın olduğu yerlerde, aday duyurmadık. Belediyenin bizde olduğu, memnuniyet anketi yaptığımız yerlerde isimleri duyurmadık. Önümüzdeki dönemde tek tek isimleri açıklayacağız. Kazanmaya en yakın, kazanabilecek adaylarla yol yürüyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi adaylar arasında kadın ve genç varsa onları tercih ediyoruz. Belediye meclis listelerinde kadın ve gençlik kotası uygulanacak. Bize güçlü erkeklerin atadığı kadınların olduğu listeler değil güçlü kadınların ve gençlerin bileğinin hakkıyla geldiği listeler lazım. Bu koltuğa kimse sefa sürmek için gelmiyor. CHP’nin oklarının arasında sefacılık yok. Biz önümüzdeki seçimlere giderken, seçmen ‘CHP bu ülkeyi yönetir’ diyecek. Kimin nasıl inandığı, nasıl yaşadığı değil, önemli olan kafanın içindeki. Başının üzerine sardığı ile ilgilenmiyoruz, çok da saygı duyuyoruz. Herkesin kafasının içine bakıyoruz. Dürüst mü, ahlaklı mı, çalışkan mı, ona bakıyoruz. Hep birlikte Türkiye’yi kucaklarsak, başaracağız. Buna önce kendimizi sonra Türkiye’yi inandırırsak, memleketi kurtaracağız.”

Özel, Filistin konusunun iç siyaset malzemesi yapıldığını belirterek Devlet Bahçeli ile Erdoğan’a da çağrıda bulundu. Özel, “Eğer cesaretin varsa ben hazırım. Valizim hazır. Zaten izin bekliyorum, Gazze’ye gideceğim. Gel Devlet Bahçeli’yi çağır, bütün partilerin genel başkanlarını çağır; hep beraber Refah Sınır Kapısı’na dayanalım, Filistin meselesini bütün dünyaya anlatalım” dedi.