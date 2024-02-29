CHP lideri Özgür Özel'den sandık güvenliği talimatı: Çalışmaları hızla tamamlayın

Yayınlanma: 29.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 29.02.2024 - 03:00

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde 81 ilden gelen il başkanları ile toplantı yaptı. Yerel seçim gündemli toplantıda Özel, başkanların kampanyayla ilgili önerilerini dinledi ve her bölgede devam eden seçim sürecine ilişkin bilgi aldı. Özel’in sonrasında il başkanlarına saha çalışmalarıyla ilgili “Ayrıştırıcı bir dil kullanmayın. Kavgalara girmeyin. Yurttaşlara doğruları ve yapacağımız hizmetleri anlatın” uyarısında bulunduğu belirtildi.

Seçimlere yaklaşık 31 gün kaldığına dikkat çeken Özgür Özel’in “İddialı olduğumuz yerlerde mutlak başarı sağlamalıyız. Önceki başarının da üzerine koymalıyız” vurgusunu yaptığı kaydedildi. Çoğu ilde çok adaylı yapılacak seçim yarışıyla ilgili de Özel’in grup toplantısında kullandığı “Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İttifak varmış gibi saygı göstereceğiz” sözlerini yinelediği aktarıldı. Bunun yanı sıra toplantının önemli bir gündeminin de sandık güvenliği olduğu öğrenildi. Bu kapsamda CHP lideri Özel’in başkanlara “Herkesin sandıklara sahip çıkması önemli. Çalışmaları hızla tamamlayın” talimatını verdiği belirtildi.

7 İLDE GÖREVLİ VERİLEMEYECEK

Şu ana kadar sandık güvenliği için bir havuz oluşturduklarını söyleyen il başkanları ise 4 Mart’a kadar sandık görevlisi atamalarının tamamlanacağını aktardı. Pek çok seçim bölgesinde atamanın da bittiğini söyleyen başkanlar, “Görevlilerimizin parti okulunda eğitimleri de başladı. Doğu ve Güneydoğu bölgeleri de dahil boş sandığımız yok denecek kadar az. Son seçimlerden daha iyi bir halde seçime girmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında sandık görevlilerimizle beraber sandıkların başında müşahitlerimizin de güvenliği desteklemesi için çalışıyoruz” bilgisini paylaştı.

Öte yandan CHP, son yapılan genel seçimlerde ittifaklar kapsamında Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı’da İYİ Parti’yi desteklediğini açıklayarak aday göstermemişti. Bu nedenle parti yerel seçimlerde bu illerde sandık görevlisi veremeyecek. Başkanlar söz konusu illerde açığın müşahitlerle kapatılacağını aktardı.