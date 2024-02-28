Özgür Özel Muğla'da konuştu: '31 Mart seçimlerini Türkiye İttifakı ile kazanacağız'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:58

Güncelleme: 28.02.2024 - 16:06

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’da partisinin aday tanıtım toplantısında halka hitap etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Özgür Özel, kürsüye çıkarak görevini devretmeye hazırlanan Osman Gürün'e bir teklifte bulundu.

Özgür Özel, seçilen CHP'li belediye başkanlarını koordine edecek, denetleyecek ve liderliğini Yılmaz Büyükerşen'in yapacağını kuruluşta Osman Gürün'ün de yer almasını istediğini söyledi.

"YALNIZ DEĞİLİZ"

Konuşmasında, seçimde en geniş ittifak için çaba harcadığını hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nın gücünü dengelemek zorundayız. Ben CHP Genel Başkanı olarak en büyük ittifakı aramak için elimden geleni yaptım. Çiçeği yaptırdım, arkadaşları yanıma aldım ve ziyaretlerde bulundum, temaslarda bulundum. 'Birlikte olalım, buraları hiçbir yeri AK Parti'ye MHP'ye teslim etmeyelim dedim. Büyük bir seçim başarısı yakalamazsak memura emekliye, işçiyi çiftçiyi, gençleri kadınları fena ezecekler' dedim. Biz Ankara’da bir ittifak geliştiremedik. Seçmen bir yere gitmedi. Yöneticilerin fikri değişmiş olabilir saygı duyuyorum. Seçmenin Bahçeli’nin U dönüşüne tepkisi değişmedi. Atatürk sevgisi değişmedi. Türkiye İttifakı’nda aslan sosyal demokratlar var. Yalnız değiliz milliyetçi, muhafazakar, Kürt demokratlar var. Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu olunca gırtlağı düğümlenenler var ya onlar Türkiye İttifakı’dır. Türkiye İttifakı’nın renkleri kırmızı beyazdır. Biz 31 Mart seçimlerini Türkiye İttifakı ile kazanacağız."

OSMAN GÜRÜN'E YENİ GÖREV TEKLİFİ

Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünden sora 1 Nisan’dan itibaren seçilen belediye başkanlarımızı kooridine edecek, iyileri birbiriyle buluşturacak, hizmetleri görünür kılacak. Türkiye’ye ‘bakın bu kentleri nasıl güzel yönetiyoruz. Türkiye’yi de böyle yönetiriz’ diyecek. Bir yandan da kendi denetimini yapacak. 3 ayda bir ölçme değerlendirmeyle belediye başkanlarına karnelerini sunacak bir sistem kuralım. CHP belediyelerini koordine eden bir büyük başkanlık. Bu konuda sevgili Yılmaz Büyükerşen’e bu yapının genel kooridnatörlüğü görevini vermiştik. Yılmaz başkanımız güvendiği, başarılı hem belediyeciliği bilecek, hem gençlere öğretecek hem de onları denetleyecek bir yapı oluşturuyoruz. Yılmaz Büyükerşen ile birlikte onun yanın başında Osman Gürün’e bu görevi teklif ediyoruz Bütün Türkiye’deki belediyeleri onlara emanet edeceğiz. Başkanım bu görevi kabul edersen beni çok mutlu edersin."

"MUĞLA'YI RANTA AÇMAYA GÖNÜLLÜ BİRİ"

AKP'nin Muğla adayı eski CHP'li Aydın Ayaydın'a eleştirilerde bulunan Özel, şu vurguları yaptı:

"CHP’nin belediye başkanları göreve başladıkları gün bütün belediye başkanlarının malvarlıklarını halka açık şekilde makam odalarının kapısına asacaklar. Adaylarımızın Muğla’yı ranta değil halka açarak yöneteceklerine yürekten inanıyorum. Muğla’yı haramilere değil millete teslim edeceğiz. Burası Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ranta açamadığı, namertte avuç açmayanların iktidarından Muğla’yı talan ettirmeye memur kılınmış birine asla teslim etmeyeceğiz. AKP’nin her şeye rağmen ranta açamadığı, çevre felaketinde karşısına toplumla birlikte yerel yöneticilerin kol kola girdiği, karnını emeğiyle kazandığı ekmeğiyle doyuranların yaşadığı bir yerdeyiz. İktidarında, Muğla’yı ranta açmaya gönüllü olmuş birine bu şehri teslim etmeyeceğiz"

Emekli maaş ve ikramiyelerine dair de hatırlatmalar yapan Özel, şunları söyledi:

"2015 seçimlerinde 'emekliye ikramiye' dedik, 'veremezsin' dediler. '1 Kasım'da biz de vereceğiz' dediler. 2018'de 1000 lira verdiler. Bu sene 5 bin lira diye söz verdikleri halde emekliye bayram ikramiyesini 3 bin lira yaptılar. Meclis'i kapatmayalım, 3 gün daha çalışıp emekli kart uygulaması getirelim diyoruz. Doğal gazda, markette, kasapta yüksek indirimler tanımayacağımız bu kartla emeklilerimizi bu sıkıntıdan kurtaralım diyoruz. Muğla'nın huzurunda TBMM'ye bu çağrıyı tekrarlıyoruz."

"1 NİSAN'DA ACI REÇETE GELİYOR"

Özel sözlerinde, seçim sonuçlarının olası etkilerine dikkat çekerek şu vurguları yaptı:

"CHP olarak seçim sonuçları için Muğla’dan hiç şüphe etmiyoruz. İlerleyen günlere umutla bakacağımız günlerdeyiz Muğla için. Mehmet Şimşek’in ağzında bir bakla var. Diyor ki 1 Nisan’dan sonra para sıkılaştırma politikasına geçeceğiz. Eğer bir şey yapacaksanız 1 Nisan’dan bir gün önce yapacaksınız. 31 Mart’ta sandığa gideceksiniz. Borcu borçla çevirenler, gelecek seneden endişe edenler, evladının geleceğinden endişe eden herkese bu iktidara gücünü göstermek zorunda. Her şeye rağmen AKP ve MHP oyları alırsa, kırmızı ışık göstermezlerse 1 Nisan'dan sonra acı reçete geliyor. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı dengelemek zorundayız. Ben bunun için elimden geleni yaptım. Seçmenin AKP'ye, MHP'ye bakışı değişmedi."