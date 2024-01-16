CHP lideri Özgür Özel'den şehit ailesine ziyaret

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:14

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:14

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in, Aksaray'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, ziyaret ettiği şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.