CHP listelerinden milletvekili olan Gelecek Partili Sema Silkin Ün'den 'Atatürk' rahatsızlığı

Geçen sene yapılan genel seçimlerde CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilen Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözlerine karşılık yaptığı paylaşımda, "Bu filmi daha önce izledik, tekrar izlemek isteyenler varsa bize göre mahsuru yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 18:11
CHP listelerinden milletvekili olan Gelecek Partili Sema Silkin Ün'den 'Atatürk' rahatsızlığı
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Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, sosyal medyadan, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin Atatürk'e bağlılıklarını dile getirdiği anları paylaştı ve duygusal bir mesaj yayımladı.

Önsel, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her dem küllerinden yeniden doğuyor. Gözlerim yaşardı' dedi. Söz konusu video çokça yorum ve beğeni aldı.

Önsel'e X üzerinden yanıt veren Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün '2007' vurgusu yaparak, "Biz zaten birinci sezonu çok sevmiştik" dedi.

Ün paylaşımında şunları söyledi:

"Resmen 2007 senesinin bir tekrarını yaşıyoruz. Bu filmi daha önce izledik, tekrar izlemek isteyenler varsa bize göre mahsuru yok. Biz zaten birinci sezonu çok sevmiştik."

 


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