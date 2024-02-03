Yayınlanma: 03.02.2024 - 17:55

Güncelleme: 03.02.2024 - 17:55

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. CHP Marmaris Belediye Başkanı adayı Acar Ünlü oldu. Peki, CHP Marmaris Belediye Başkanı adayı Acar Ünlü kimdir? Acar Ünlü kaç yaşında, nereli?

ACAR ÜNLÜ KİMDİR?

Acar Ünlü 1981 yılında Muğla'da doğdu. Eğitimine Marmaris'te Atatürk İlkokulu ile başlayan Acar Ünlü, daha sonra sırasıyla Kenan Evren Ortaokulu'nu, İzmir Türk Koleji Fen Lisesi'ni ve Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek eğitimini de İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı'nı Şeref Öğrencisi sıfatıyla bitirerek tamamlamıştır. İş hayatına aile şirketlerine ait oteller ve restoranlarda yöneticilik yaparak başlayan Acar Ünlü, 2007 yılında bireysel olarak ticarete başlamış ve Pizzarium isimli bir pizza markası kurmuştur. İlerleyen dönemde Yoda isimli bir de kafe markası ile ticarete devam eden Acar Ünlü her iki markanın da büyümesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Toplumun her zaman örgütlü bir yapıda olması gerektiğine inanan Acar Ünlü Rotaract Kulüp'te bir süre görev yapmıştır. Halen Marmaris Lions Kulübü, SKAL Kulübü ve Marmaris Genç İşadamları Derneği üyesi olan Acar Ünlü bu derneklerde çeşitli yönetim kademelerinde görev yapmıştır. Ve bir grup gönüllü arkadaşı ile Bir İnsan isimli bir oluşum ile çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam etmektedir.

2001 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan Acar Ünlü, bu zamana kadar Marmaris Gençlik Kolları'nda uzun yıllar görev yapmıştır. Bu zamana kadar delegelik ve yönetimsel birimlerde görev yapan Acar Ünlü, 2014 yılında yapılan seçimler ile Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi seçilmiştir ve halen görevine devam etmektedir.