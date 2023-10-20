CHP Meclis gündemine taşıdı: ‘Cumhuriyetin 100. yılı için logodan başka ne yaptınız?’

Yayınlanma: 20.10.2023 - 14:08

Güncelleme: 20.10.2023 - 14:08

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ensar Aytekin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ‘100.yıl logosu dışında üretilen dijital ya da yazılı bir içerik var mı’ diye sordu.

CHP’li Aytekin, konuyla ilgili olarak “bugün yaşadığımız coğrafyada, bağımsız bir ülke olmanın, sınırlarının cetvelle çizilmemiş, parayla topak alınmamış bir ülke olmanın ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak görüyoruz ve kuşkusuz bu Cumhuriyet’in ve onu kuran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurucu kadronun başarısıdır. 29 Ekim’de 100.yılını kutlayacağımız Cumhuriyet’i coşkuyla sahiplenip, yeni kuşaklara aktarmamız, yakın coğrafyamızda gördüğümüz üzere hayati öneme sahiptir. Buna rağmen, ülkemizdeki herkesin üzerinde ortaklaştığı üzere, Cumhuriyet Bayramımız ortada adeta sıradan bir günmüş gibi ele alınıyor. Bayram havasından uzaklaştırılıyor. TRT Cumhuriyeti kutlamamak için Hamas-İsrail çatışmasını gerekçe gösteriyor. Aksine bu savaş, Cumhuriyet’e sımsıkı sarılmak ve bağımsızlığın ne kadar kıymetli olduğunu göstermek için büyük bir örnektir. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ilgili eksiklikleri sorarak cevap bekliyoruz” dedi.

CHP’li Aytekin’in verdiği önerge şöyle:

“Aşağıdaki sorularımın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın son noktası olan ve Türkiye’nin bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasına olanak tanıyan Cumhuriyet’imizin, 29 Ekim günü 100. yılını kutlayacağız.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının tam bağımsızlık için verdikleri mücadele, bugün özgür bir vatanda yaşamamızın temel sebebidir. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla başlayan yeni Türkiye’nin inşası, 29 Ekim 1923 günü sonsuza kadar sürecek olan Cumhuriyet ilanı ile perçinlenmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin, bağımsız ve huzur içinde yaşamasına imkan tanıyan geçmişimize büyük bir minnet duyması kaçınılmazdır.

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Cumhuriyet ilkelerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyiniz.“ sözleri siyasi kişiliklere yüklenmiş temel bir ödevdir.

Bu kapsamda;