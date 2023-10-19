Meclis’te ‘Cumhuriyetin 100. yılı’ tartışması: ‘Cumhuriyetin fikriyatını anlamamış bir milletvekilisin’

Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:53

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:53

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ile AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete arasında Meclis Genel Kurulu’nda Cumhuriyetin yüzüncü yılı kutlama tartışması yaşandı.

CHP’li Zeybek, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde, “Bütün dünyada, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin tümünde 50’inci, 75’inci ya da 100’üncü yıl kutlamalarında sadece bir ikramiye değil; geniş çapta bir af, özellikle de yoksul ve alt gelir grubundaki yurttaşları ilgilendiren düzenlemeler parlamentoların gündemine gelir. Sizin gündeminizde ne yoksullarla ve emekçilerle ilgili, cezaevinde yatan insanlarla ilgili bir düzenleme getirme teklifi var ne de Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlamak için alanlarda, sokaklarda, meydanlarda bir çalışma var; bu da sizin hanenize bir not olarak yazılacaktır” diye konuştu.

“CUMHURİYETİN FİKRİYATINI ANLAMAMIŞ MİLLETVEKİLİSİN”

CHP’li Zeybek’in konuşmasına AKP sıralarından Muğla Milletvekili Kadem Mete’den sataşma geldi.

AKP’li Mete, “Sanatçı çağırdık zaten, konserler yaparsınız, kutlarsınız” dedi. Mete’nin bu sözlerini meclis kürsüsünden sert eleştiren CHP’li Zeybek, “Evet, sen cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamasını bir konser olarak idrak edecek kadar cumhuriyetin fikriyatını anlamamış bir milletvekilisin, böyle anladığın için de yazıklar olsun diyorum sana” dedi.