CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı
CHP MYK toplantısı başladı. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, genel başkan yardımcıları parti programı hazırlıklarına ilişkin sunum yapacak.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 12.00'de başladı.
KURMAYLAR SUNUM YAPACAK
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, genel başkan yardımcıları parti programı hazırlıklarına ilişkin sunum yapacak.
Ekonomi, iç ve dış gelişmeler, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturması ve etkinlik takvimi ele alınacak.
Ayrıca Genel Başkan Özel'in 25 Eylül'de ABD'nin New York kentinde katılacağı Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na yönelik hazırlıklar da gündeme gelecek.
Etiketler: #CHP Merkez Yönetim Kurulu #CHP
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