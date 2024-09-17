Yapıcıoğlu’nun “Anayasa’nın 4. maddesini istemiyoruz” çıkışına CHP’li Adıgüzel’den sert yanıt: 'Sıkıyorsa teşebbüs et'

Yayınlanma: 17.09.2024 - 19:05

Güncelleme: 17.09.2024 - 19:05

CHP’li Adıgüzel, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Anayasa’nın 4. maddesini istemiyoruz” açıklamasına sert tepki gösterdi. Adıgüzel, Yapıcıoğlu için “Haliyle ilk 4 maddeyi de istemediğini ifade etmiş. Bunu anlamayanlara da ‘Ahmak’ demiş. Bize demiyor. Çünkü biz onu zaten biliyoruz, niyetini Meclis’te ve televizyonlarda zaten söylüyoruz. O kendisini anlamayanlara ‘Ahmak’ diyor. Kendisini sırtında meclise taşıyan AKP'ye söylüyor. Kendisi ile el ele tutuşup elini havaya kaldıran MHP'ye söylüyor. Ahlat’ta yan yana dizilen Cumhur’a ve komutanlara söylüyor. Televizyonlarda onu savunmaya çalışıp farklı göstermeye çalışan yorumculara söylüyor” diye konuştu.

‘NEDEN BİRDEN GAZA BASTI’

AKP ve MHP’nin tepkisiz kalmasını eleştiren Adıgüzel, “Her şeye çok ölçüsüz ve izansız cevaplar üreten AKP ve MHP nedense HÜDA PAR'a karşı çok yumuşak cevaplar veriyor. “Biz aynı fikirde değiliz” demekle yetiniyor. Biz sizin fikrimizi sormuyoruz. Bu adama ne cevap vereceğinizi soruyoruz. Çünkü bu adam ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Bayrağımıza, İstiklal Marşımıza ve Cumhuriyet'e karşı olduğunu söylüyor. Sizin buna bir cevabınız yok mu? Neden yumuşak iniş yapıyorsunuz? Niye alttan alıyorsunuz? Cumhur ortağı HÜDA PAR'ın Genel Başkanı neden birden böyle gaza bastı, merak ediyoruz. Muhtemelen Cumhur ittifakı ve komutanlarla yan yana geldiği için gaza geldi. Ya da bu kuvvet komutanlarından kuvvet aldı” dedi.

‘MADDE 4'ÜN ARKASINA SAKLANMA’

Adıgüzel son olarak şunları söyledi: “AKP’nin ve MHP’nin yok ama bizim bu arkadaşa bir çift cevabımız var; Birincisi, “Eşeği anırtan arpasıdır” diye bir deyim var. Sen kendi adına mı yoksa başkaları adına mı konuşuyorsun? O yan yana dizildiğin zevat adına mı konuşuyorsun? İkincisi, kimin adına konuşursan konuş ama açık konuş. Anayasa madde 4'ün arkasına saklanma. Eğer yüreğiniz yetiyorsa, sıkıyorsa teşebbüs edin de görelim.