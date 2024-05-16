CHP Milletvekili Başarır'dan Kobani Davası çağrısı: Lütfen tüm önyargılardan arının

CHP Milletvekili Başarır, bugün görülen Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani Davası ile ilgili ''Bugün beklentimiz lütfen tüm önyargılardan arının hiç bir siyasal yapıya bakmayın vicdanınıza göre karar verin. Artık biz adaletin Saray'dan, iktidardan arınmasını istiyoruz özlüyoruz bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.

ANKA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:29
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CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, Okan Konuralp, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Yüksel Taşkın, Süleyman Bülbül, Aylin Timisi Ersever, Muhip Kanko, Yüksel Taşkın, Sezgin Tanrıkulu Kobani Davası duruşmasını yerinden takip ediyor. CHP heyeti, duruşmayı izlemek üzere Sincan Cezaevi İnfaz Kurumları'na geldi.

CHP milletvekili Başarır, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı Kobani Davası ile ilgili mahkeme önünde açıklamalarda bulundu. 

MAHKEME HEYETİNE ÇAĞRI

Cezaevi önünde açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Başarır, mahkeme heyetine seslendi ''Vicdanınıza göre karar verin'' dedi.

Başarır,  şunları söyledi:

''Uzun süreden beridir bu davayı takip ediyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim bu davada heyet bir karar verecekse dosyadaki kararlara göre vermeli. Dosyada sadece gizli bir tanık var ve o gizli tanığın ifadeleri savunma tarafından çürütülmüş durumda. Şunu bir kez daha elirtmek isteriz, bu kadar vahim bir dosyaydı neden 5 yıl beklediniz.

Maalesef Türkiye’de bazı dosyalar fezlekeler iddianameler buzdolabına konuluyor yeri ve zamanı geldiği zaman çıkartılıyor. Madem vahimdi 5 yıl neyi beklediniz? Bugün beklentimiz lütfen tüm ön yargılarınızdan arının hiçbir siyasal yapıya bakmayın vicdanınıza göre karar verin. Burada adalet bekliyoruz, CHP grubu bu tip bütün davalara aynı hassasiyeti gösteriyor. Artık biz adaletin saraydan, iktidardan arınmasını istiyoruz özlüyoruz bekliyoruz.'' 

 

 

 


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