Kobani Davası’nın karar duruşması: Cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görülecek Kobani Davası öncesi Sincan Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ANKA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:48
Kobani Davası’nın karar duruşması: Cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemi
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HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra HDP MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda bugün karar duruşması görülecek. 

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi Sincan Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye'nin pek çok şehrinden 300'e yakın avukatın ve yüzlerce yurttaşın izlemeye geldiği duruşmanın görüleceği Sincan Cezaevi önünde onlarca çevik kuvvet aracı, TOMA araçları, yüzlerce çevik kuvvet polisi ve özel harekat polisleri de konuşlandırılmış durumda. 

Sincan Cezaevi etrafında yaklaşık bir buçuk kilometrelik güvenlik koridoru oluşturulurken, havadan da polis helikopteri devriye uçuşu yapıyor.


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