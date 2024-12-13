Mustafa Sarıgül'den 'Roblox' müjdesi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:23

Güncelleme: 13.12.2024 - 11:31

Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan Mustafa Sarıgül, Esra Ezmeci’nin YouTube programına katılarak gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Sarıgül, yoksulluk içinde büyüdüğünü belirterek, Erzincanlıların gücüne dikkat çekti ve "Bir tokat atın, yere düşelim. Yerden kalkarken bir avuç toprak alır kalkarız" dedi.

TÜRK FUTBOLUNA YATIRIM YAPACAK

Sarıgül, sporla olan bağını da vurgulayarak, futbolun yanı sıra Türk gençlerine yönelik önemli projelere imza atacağı müjdesini verdi. "Günümüzde çok fazla ve kalitesiz yabancı futbolcu var. Bir sporcu fabrikası kurup, Türk gençlerinin yolunu açacağım" dedi.

'ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?'

Her gün en az bin kişiyle görüşmeden uyumadığını belirten Sarıgül, gençlerin sorularına yanıt verdiğini söyledi. Gençlerin ilgisini çeken "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna ise, "gerekli temasları kurarak oyunun açılmasını sağlayacağını, fakat içeriklerin Türk örf ve adetlerine uygun olacağını" açıkladı.

İHANET KONUSUNDA SERT AÇIKLAMALAR

Sarıgül, kendisini üzen kimseyi affetmeyeceğini ve ihanet edenlere karşı intikam alacağı konusunda net bir tavır sergiledi. "Beni kimse üzemez, ihanet edenleri asla affetmem. Zaten intikamımı aldım" diyerek güçlü bir mesaj verdi.

GÜNDEMDEKİ VİDEO HAKKINDA AÇIKLAMA

Son olarak, hakkında çıkan bir video ile ilgili de konuşan Sarıgül, videonun yapay zeka ile yapıldığının tespit edildiğini ve "Bu ucuz yapılmış bir iş" diyerek olayı yalanladı.