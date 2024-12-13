Mustafa Sarıgül'den Veli Ağbaba'ya esprili tepki: 'Bıyık altından gülüyorsunuz'
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de yaptığı konuşmada, futbolda ofsaytın kaldırılmasını istedi. Sarıgül konuşmasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yönelik, "Bunu Fransız Arsene Wenger söylerken sorun yok ama Erzincanlı Sarıgül söylerken bıyık altında gülüyorsunuz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP'li Mustafa Sarıgül'ün konuşması sosyal medyada gündem oldu.
Sarıgül, futbolda ofsayt kuralını gündeme taşıdı ve kaldırılmasını istedi. Sarıgül ayrıca Milli Takım'ın başarısızlık sebebini yabancı hocalar üzerinden değerlendirdi.
Sarıgül konuşmalarını sürdürdü sırada CHP'li Ağbaba'nın gülümsemesini işaret ederek, "Arsene Wenger (Fransız teknik direktör) ‘Ofsayt kalksın’ dediğinde problem yok, Erzincanlı Mustafa Sarıgül söyleyince bıyık altından gülüyorsunuz. Yıllarca alfabede 'Ali yat, uyu' diye bizi uyuttular. Erzincanlıların uyuma dönemi bitti" dedi.
Etiketler: #Mustafa Sarıgül #Gençlik ve Spor Bakanlığı #Ofsayt
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anket: AKP eridi, fark kapanıyor
- Adliyede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- Türkiye'nin 'konumu' hakkında açıklama
- Ayşenur Arslan’ın Colani ile ilişkisi
- Hatay’da yaşayan Alevi yurttaşlar kaygılı
- Serdar Ortaç: 'Ölmek istiyorum'
- Kalın Colani'nin yolcusu!
- Erdoğan'a kendi sözleriyle yanıt verdi
- NATO Genel Sekreteri'nden tedirgin eden açıklama
- Türkiye'den Şam Büyükelçiliği'ne atama!