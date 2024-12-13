Mustafa Sarıgül'den Veli Ağbaba'ya esprili tepki: 'Bıyık altından gülüyorsunuz'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 18:45

Güncelleme: 13.12.2024 - 18:45

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP'li Mustafa Sarıgül'ün konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Sarıgül, futbolda ofsayt kuralını gündeme taşıdı ve kaldırılmasını istedi. Sarıgül ayrıca Milli Takım'ın başarısızlık sebebini yabancı hocalar üzerinden değerlendirdi.

Sarıgül konuşmalarını sürdürdü sırada CHP'li Ağbaba'nın gülümsemesini işaret ederek, "Arsene Wenger (Fransız teknik direktör) ‘Ofsayt kalksın’ dediğinde problem yok, Erzincanlı Mustafa Sarıgül söyleyince bıyık altından gülüyorsunuz. Yıllarca alfabede 'Ali yat, uyu' diye bizi uyuttular. Erzincanlıların uyuma dönemi bitti" dedi.