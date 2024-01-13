CHP mitinge hazır: Yargıya darbedir
CHP, Tandoğan Meydanı’nda yarın yapacağı miting için Cumhur İttifakı’ndaki partiler hariç tüm partilere davetiye gönderdi. Anayasa Mahkemesi’nin kararının uygulanmamasına tepki gösteren CHP’liler, “Haklarına sahip çıkmak isteyen herkesi mitingimize bekliyoruz” çağrısı yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel,
Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin
TİP milletvekili Can Atalay’la
ilgili AYM kararına uymaması
sonrası partisinin yetkili organlarını
toplamış ve yarın Ankara Tandoğan’da
saat 13.00’te miting
yapacaklarını açıklamıştı.
CHP bu kapsamda Özgür Özel’in genel başkan olarak yapacağı ilk mitinge “Sahip çıkıyoruz” sloganıyla katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting için Cumhur İttifakı’nda yer alan partiler hariç tüm partilere davetiye gönderdi. Partilerin kurmayları da sivil toplum kuruluşlarını, demokratik kitle örgütlerini, baroları ve meslek örgütlerinin temsilcilerini ziyaret ederek hepsini mitinge davet etti. Ayrıca; partinin 81 ilindeki örgütlerden de mitinge katılım bekleniyor. Sadece Özel’in konuşma yapması beklenen mitingde; CHP bayrakları ve Türk bayrağı dışında başka bir siyasi sembol olmayacak.
Mitingin de CHP’nin düzenlediği bir miting olduğunun altını çizen partililer şu görüşleri bildirdi:
“Burada Can Atalay’ın yaşadığı
sorunun ötesinde çok ciddi bir sorun
var. Anayasada AYM kararlarının
herkes için bağlayıcı olduğu yazıyor.
Ancak bu madde yok sayılıyor.
Anayasanın bir maddesinin yok
sayılmasının ileride açacağı krizleri
kimse kestiremez. İleride başka
hangi maddeleri yok sayılacak
kimse bilemez. Bu nedenle yaşanan
kriz bir devlet krizi ve buna ciddi
bir tepki göstermek gerek. Biz de
mitingi bu sebeple düzenliyoruz
ve toplumun farklı kesimlerini de
yanımıza çağırıyoruz. Sivil toplum
örgütleri, demokratik kitle örgütleri,
sendikalar, barolar, meslek örgütleri
de kendi haklarına sahip çıkmak
için yarın meydanda flamalarıyla,
bayraklarıyla bizimle olacaklar.
Onların da sahipleneceği bir miting
gerçekleştireceğiz.”
Farklı görüşteki partilere oy veren
yurttaşlara da davet yapan CHP
kurmayları, “Haklarına sahip
çıkmak isteyen herkesi mitingimize
bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
‘YARGIYA DARBEDİR’
Konuyla ilgili açıklama yapan
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Gül Çiftçi de “İktidarın yargıyı
militanlaştırmasının sonucunda
Hatay halkının iradesiyle seçilmiş
milletvekili Can Atalay hâlâ
cezaevinde tutuluyor. Yüksek
yargıdaki darbe girişimi artık
sadece Atalay’a karşı değil; devletin
gücünü aldığı temel olan anayasaya
karşı, adalet arayışı içinde olan
halka karşı yapılmıştır. Cumhur
İttifakı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi
kararlarıyla bir anayasasızlaştırma
sürecini başlatmak, temel insan
haklarını rafa kaldırmak istiyor.
Biz bu darbe girişimine karşı
adalete susamış milyonlar olarak
sesimizi yükseltiyoruz. Ülkemize,
anayasamıza, geleceğimize sahip
çıkmak, adaletsizliğe dur demek
için tüm yurttaşlarımızı 14 Ocak
Pazar günü saat 13.00’te Tandoğan
Meydanı’na davet ediyoruz” çağrısını
yaptı.
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