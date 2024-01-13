CHP mitinge hazır: Yargıya darbedir

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin TİP milletvekili Can Atalay’la ilgili AYM kararına uymaması sonrası partisinin yetkili organlarını toplamış ve yarın Ankara Tandoğan’da saat 13.00’te miting yapacaklarını açıklamıştı.



CHP bu kapsamda Özgür Özel’in genel başkan olarak yapacağı ilk mitinge “Sahip çıkıyoruz” sloganıyla katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting için Cumhur İttifakı’nda yer alan partiler hariç tüm partilere davetiye gönderdi. Partilerin kurmayları da sivil toplum kuruluşlarını, demokratik kitle örgütlerini, baroları ve meslek örgütlerinin temsilcilerini ziyaret ederek hepsini mitinge davet etti. Ayrıca; partinin 81 ilindeki örgütlerden de mitinge katılım bekleniyor. Sadece Özel’in konuşma yapması beklenen mitingde; CHP bayrakları ve Türk bayrağı dışında başka bir siyasi sembol olmayacak.

Mitingin de CHP’nin düzenlediği bir miting olduğunun altını çizen partililer şu görüşleri bildirdi:

“Burada Can Atalay’ın yaşadığı sorunun ötesinde çok ciddi bir sorun var. Anayasada AYM kararlarının herkes için bağlayıcı olduğu yazıyor. Ancak bu madde yok sayılıyor. Anayasanın bir maddesinin yok sayılmasının ileride açacağı krizleri kimse kestiremez. İleride başka hangi maddeleri yok sayılacak kimse bilemez. Bu nedenle yaşanan kriz bir devlet krizi ve buna ciddi bir tepki göstermek gerek. Biz de mitingi bu sebeple düzenliyoruz ve toplumun farklı kesimlerini de yanımıza çağırıyoruz. Sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, barolar, meslek örgütleri de kendi haklarına sahip çıkmak için yarın meydanda flamalarıyla, bayraklarıyla bizimle olacaklar. Onların da sahipleneceği bir miting gerçekleştireceğiz.”



Farklı görüşteki partilere oy veren yurttaşlara da davet yapan CHP kurmayları, “Haklarına sahip çıkmak isteyen herkesi mitingimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



‘YARGIYA DARBEDİR’

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de “İktidarın yargıyı militanlaştırmasının sonucunda Hatay halkının iradesiyle seçilmiş milletvekili Can Atalay hâlâ cezaevinde tutuluyor. Yüksek yargıdaki darbe girişimi artık sadece Atalay’a karşı değil; devletin gücünü aldığı temel olan anayasaya karşı, adalet arayışı içinde olan halka karşı yapılmıştır. Cumhur İttifakı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararlarıyla bir anayasasızlaştırma sürecini başlatmak, temel insan haklarını rafa kaldırmak istiyor. Biz bu darbe girişimine karşı adalete susamış milyonlar olarak sesimizi yükseltiyoruz. Ülkemize, anayasamıza, geleceğimize sahip çıkmak, adaletsizliğe dur demek için tüm yurttaşlarımızı 14 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Tandoğan Meydanı’na davet ediyoruz” çağrısını yaptı.

