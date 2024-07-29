CHP MYK gündemi belli oldu

CHP MYK'nın (Merkez Yönetim Kurulu) bugünkü toplantısında 4-9 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan tüzük kurultayı görüşülecek.

ANKA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:41
CHP MYK gündemi belli oldu
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CHP MYK, bugün saat 13.30’da Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında toplanacak. MYK’da, Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde 4 Eylül’de Sivas’ta başlaması kararlaştırılan tüzük kurultayının ele alınması bekleniyor. Tüzük kurultayı çalışmaları Sivas'ta başlatıldıktan sonra 5 Eylül’den itibaren Ankara’da devam edilecek. 8 Eylül’de tüzük komisyonunun çalışmalarının tamamlamasının ardından 9 Eylül’de kurultay gerçekleştirilecek. 

Kurultayın erteleneceği, yapılmayacağı veya seçimli kurultaya dönüştürüleceği iddiaları kulislere yansırken, parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, CHP’nin tüzük kurultayıyla ilgili planlanan takviminde bir değişiklik bulunmuyor.

CHP’nin tüzük kurultayına ilişkin detayların, bugünkü MYK toplantısında netleşmesi bekleniyor. 


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