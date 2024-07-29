CHP'li Namık Tan: 'Türk ordusunun ilk işi vatandır'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Somali’nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından ortak belirlenecek bölgelerinde iki yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Somali Tezkeresi’ne muhalefetten tepki geldi.

Doğa Öztürk
Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00
CHP'li Namık Tan: 'Türk ordusunun ilk işi vatandır'
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CHP İstanbul Milletvikili Namık Tan, “Mehmetçiği hangi saçma hayalleriniz uğruna bir cehennem bölgesine göndermeye hazırlanıyoruz? Türk ordusunun birinci işi vatan savunmasıdır. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın gerçek amacı, iktidardan giderayak Türk Silahlı Kuvvetleri’ni uzak diyarlarda sonu belirsiz yeni serüvenlere sürüklemek” dedi.

Türkiye ve Somali arasında 8 Şubat’ta imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması’nın Dışişleri Komisyonu’na bile gelmediğini belirten Tan, AKP’nin, ABD’nin Irak’ı işgali sırasında iktidara geldiğini anımsattı.

AKP’nin yerini sağlamlaştırdıkça dış politikada etkinlikle “işgüzarlığı” karıştırmaya yöneldiğini söyleyen Tan, “Erdoğan’ın dış politika ve ulusal güvenlik politikalarına atmak isteyeceği kördüğümler kesilecek, gizli kalacağı sanılan anlaşmaların içeriklerinin ortaya çıkacaktır” diye konuştu.


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