CHP'den sokak hayvanları yasa tasarısına protesto: 'Kanlı yasaya hayır'

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerinde CHP'li milletvekilleri yasayı "Öldürme yaşat", "Kanlı yasaya hayır", "Yasayı geri çek", "Aşıla, kısırlaştır, yerine bırak" yazılı dövizlerle protesto etti.

ANKA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 22:30
CHP'den sokak hayvanları yasa tasarısına protesto: 'Kanlı yasaya hayır'
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Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren ve 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine Genel Kurul'da devam ediliyor.

CHP'li milletvekilleri DEM Parti'lilerin kanun teklifini protesto için Genel Kurul'a getirdiği dövizlerini ellerinde tutarak kanun teklifini protesto etti.

Dövizlerde, "Öldürme yaşat", "Kanlı yasaya hayır", "Yasayı geri çek", "Aşıla, kısırlaştır, yerine bırak" yazıları dikkati çekti.


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