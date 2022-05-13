CHP MYK 'Kaftancıoğlu' gündemi ile toplandı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yi İstanbul'da olağanüstü toplantıya çağırmıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşecek toplantı, Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezalarının Yargıtay tarafından onanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm vekilleri İstanbul'a davet etmiş ve kendisi de İstanbul'a gitmişti.
21 Mayıs'ta Bursa'da yapılacak mitingin İstanbul'da olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, öte yandan CHP MYK’yi de olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
TOPLANTI BAŞLADI
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleşecek olan toplantı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başkanlığına, 08.45 civarında başladı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu’na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.
Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlarından verilen cezaları onandı.
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