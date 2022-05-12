Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yı 'Kaftancıoğlu' gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP MYK’yı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olağanüstü toplantıya çağırdı.
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı. Karara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sen ikiyüzlüsün, zorba, manipülatörsün" dedi.
Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'ta Bursa'da yapılacak mitingin İstanbul'da olacağını da söyledi.
Ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından CHP MYK’yı olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP MYK, yarın saat 08.30’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda toplanacak.
CANAN KAFTANCIOĞLU KARARI
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu’na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.
Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle ”kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”, ”Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” ve ”Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarından verilen cezaları onandı.
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