Canan Kaftancıoğlu kararı verildi, şimdi ne olacak?
Avukat Yiğit Acar, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onayıp 2 davayı ise düşürmesini değerlendirdi. Acar, "Eğer Anayasa Mahkemesi kararı ve yeniden yargılanma gibi bir durum olmazsa 2029'un sonuna kadar siyasetten yasaklı olacak" dedi.
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu’na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını Kaftancıoğlu lehine bozdu
Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle ”kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”, ”Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” ve ”Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarından verilen cezaları onandı.
Karar ardından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun saat 19.00'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapması bekleniyor.
"İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ OLMAZSA 2029'UN SONUNA KADAR SİYASETTEN YASAKLI OLACAK"
Avukat Yiğit Acar, Kaftancıoğlu'yla ilgili karara ilişkin değerlendirmede bulunarak "TCK madde 53 gereğince cezanın infaz süresi bitiminden itibaren 3 yıl denetim süresi bulunuyor. Eğer Anayasa Mahkemesi kararı ve yeniden yargılanma gibi bir durum olmazsa 2029'un sonuna kadar siyasetten yasaklı olacak" ifadelerine yer verdi.
Yiğit Acar'ın açıklaması şu şekilde:
- Bunlar adli suç kapsamında, haliyle basit infaz usulüne tabii. Tebligat yapılacak, tebligat sonunda da gidip teslim olacak. Teslim olduktan sonra da infaz savcısı yatacağı cezaevini belirleyecek. İnfaz yasası gereğince suçlar ayrı ayrı olarak 4 yıllık sürenin altında kaldığı için aynı gün tahliye olacak. Sonrasında bi hakkın tahliyesi dediğimiz 4 yıl 11 aylık sürenin bekleyecek. Bunun yanı sıra siyasi faaliyette bulunma yasağıyla ilgili üç yıl denetim süresinin geçmesi gerekiyor. Tüm bu hukuka ayrılıklar eğer arada bir iktidar değişikliği sonucunda liyakatle görevini yapan hakimler tarafından yapılacak yeniden yargılamayla ya da Anayasa Mahkemesi'nin vereceği bir ihlal kararıyla 2029'un sonuna kadar siyasetten yasaklı olacak.
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