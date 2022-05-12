Canan Kaftancıoğlu kararı verildi, şimdi ne olacak?

12 Mayıs 2022 Perşembe, 17:32

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu’na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını Kaftancıoğlu lehine bozdu

Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle ”kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”, ”Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” ve ”Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarından verilen cezaları onandı.

Karar ardından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun saat 19.00'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapması bekleniyor.

"İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ OLMAZSA 2029'UN SONUNA KADAR SİYASETTEN YASAKLI OLACAK"

Avukat Yiğit Acar, Kaftancıoğlu'yla ilgili karara ilişkin değerlendirmede bulunarak "TCK madde 53 gereğince cezanın infaz süresi bitiminden itibaren 3 yıl denetim süresi bulunuyor. Eğer Anayasa Mahkemesi kararı ve yeniden yargılanma gibi bir durum olmazsa 2029'un sonuna kadar siyasetten yasaklı olacak" ifadelerine yer verdi.

Yiğit Acar'ın açıklaması şu şekilde: