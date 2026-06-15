CHP’nin ‘butlan’ yönetimi Bülent Yücetürk’ü disipline sevk etti: ‘Kılıçdaroğlu'nun yok hükmündeki bir…’

Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı avukat Bülent Yücetürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP yönetimine atananların kendisini tedbirli olarak disipline sevk ettiğini duyurdu.

Yücetürk şunları yazdı:

"Televizyon programlarında, CHP'yi yargı eliyle dizayn etme girişimine ve “mutlak butlan” adı altında hukuksuz bir kararla partinin iradesinin gasp edilmesine karşı çıktığım için bugün tedbirli olarak disipline sevk edildim.

İroniktir; Kemal Kılıçdaroğlu'nun yok hükmündeki bir karara dayanarak CHP'yi fiilen işgal etme girişimini eleştirdiğim için, benim nazarımda meşruiyeti tartışmalı, yok hükmündeki bir MYK tarafından tedbirli olarak disipline verildim.

Fikirler disiplin sopasıyla susturulamaz. CHP, ne yargı müdahalelerine ne de düşünceyi cezalandıran anlayışlara teslim olacaktır.

Bu karar, onu verenler adına bir utanç; benim adıma ise, demokrasiye ve CHP'nin kurucu değerlerine sahip çıkmanın onurudur."