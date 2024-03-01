CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'den İTO'ya: İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklayın

Yayınlanma: 01.03.2024 - 16:52

Güncelleme: 01.03.2024 - 16:52

Meclis'teki basın toplantısında konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi. İsrail'in eylemlerini "vahşet, katliam ve insanlık suçu" olarak tanımlayan Adıgüzel, Türkiye'nin İsrail'e karşı yeteri kadar etkin yaptırımlar uygulamadığının altını çizdi.

Adıgüzel, TÜİK tarafından sağlanan dış ticaret hacmi verilerine dayanarak Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutlarına dikkat çekti. İsrail ile yapılan ticaretin, bölgedeki insanlık dramına gözlerini kapayan bir tutum sergilendiğine işaret ettiğini belirten Adıgüzel, İTO'dan bu ticarete katılan firmaların isimlerini açıklamasını talep ederek, ahlaki ve vicdani sorumluluğu hatırlattı.

"HÜKÜMETE KARŞI TAVIR ALIN"

Adıgüzel, bu tavrın sadece bir davet olmadığını, aynı zamanda vicdani bir sorumluluğun gereği olduğunu vurgulayarak, toplumun her kesiminden bu konuda adım atılmasını beklediğini ifade etti. Firmaların ve hükümetin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Adıgüzel, konuya ilişkin kamuoyunun dikkatini ve farkındalığını artırmaya çalıştı.

TÜİK'in Türkiye ile İsrail arasındaki dış ticaret hacmine ilişkin verilerini basın mensuplarına gösteren Adıgüzel, "İTO'yu, İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklamaya davet ediyorum. Onur ve şeref sahibi tüm Müslümanlara sesleniyorum; zalime zalim deyin. Herkesi, İsrail ile ticareti durdurmak için hükümete karşı tavır almaya, sevkiyatları engellemeye ve sivil direnişe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



