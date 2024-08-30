CHP Parti Meclisi 2 Eylül'de toplanacak: Masada 'tüzük taslak metni' var

CHP Parti Meclisi, 2 Eylül Pazartesi günü parti genel merkezinde toplanacak. Toplantıda, tüzük taslak metninin güncel hali değerlendirilecek.

ANKA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 12:45
CHP Parti Meclisi 2 Eylül'de toplanacak: Masada 'tüzük taslak metni' var
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 6, 7 ve 8 Eylül'de yapılacak tüzük değişikliği için 20'inci Olağanüstü Kurultay hazırlıkları devam ediyor.

Parti Meclisi, 2 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. CHP kurmayları, kurultay öncesinde Parti Meclisi toplantısında bir araya gelerek, tüzük taslak metninin güncel halini değerlendirecek.

KURULTAY PROGRAMI

20'inci Olağanüstü Kurultay için Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünü olan 4 Eylül'de Sivas'ta kurultayın sembolik başlangıcı yapılacak. Temsili olarak Sivas'ta başlayacak kurultay, Sivas'taki tören ve parti içi kurulların katılacağı toplantının ardından Ankara'ya taşınacak.

Ankara'daki kurultayda 5 Eylül’de 81 ilden temsilcilerin, parlamento grubundan ve genel merkezden yetkililerin ve teknik düzenlemeler için katkı sağlayacak hukukçu veya dil bilimcilerin yer alacağı 90 kişilik tüzük komisyonu toplanacak.

6 Eylül'de resmi tüzük kurultayı gerçekleştirilecek. Aynı gün yeni tüzük belirlenecek. 7-8 Eylül’de ise program çalıştayı devam edecek.


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