CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. PM toplantısında üyelere, Altılı Masa Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu tarafından hazırlanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi konusunda bilgilendirme de yapılacak.

ANKA
27 Kasım 2022 Pazar, 15:17
CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. MYK toplantısının ardından öğleden sonra da CHP PM toplantısı başladı.

Kılıçdaroğlu’nun başkanlık ettiği PM toplantısında üyelere; Altılı Masa Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu tarafından hazırlanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi konusunda da bilgilendirme yapılacağı öğrenildi.


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