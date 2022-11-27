CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

27 Kasım 2022 Pazar, 15:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. MYK toplantısının ardından öğleden sonra da CHP PM toplantısı başladı.

Kılıçdaroğlu’nun başkanlık ettiği PM toplantısında üyelere; Altılı Masa Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu tarafından hazırlanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi konusunda da bilgilendirme yapılacağı öğrenildi.