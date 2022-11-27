CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. PM toplantısında üyelere, Altılı Masa Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu tarafından hazırlanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi konusunda bilgilendirme de yapılacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. MYK toplantısının ardından öğleden sonra da CHP PM toplantısı başladı.
Kılıçdaroğlu’nun başkanlık ettiği PM toplantısında üyelere; Altılı Masa Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu tarafından hazırlanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi konusunda da bilgilendirme yapılacağı öğrenildi.
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