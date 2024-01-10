CHP'nin Adana adayı kesinleşti

Bir kısım adayını belirlemek için PM'yi toplayan CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 21:40
CHP'nin Adana adayı kesinleşti
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Bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ardından ise Parti Meclisi'ni (PM) toplayan CHP'de merak edilen illerin adayları belli oldu.

Kulislere göre, PM'de Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Zeydan Karalar'ın yeniden aday gösterilmesi kararlaştırıldı.

Kulislerin ardından CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, sosyal medya hesabından Karalar'ı tebrik etti.

Sümer, fotoğraflı paylaşımına, "Adana'da Sosyal Demokrat belediyecilik anlayışı devam edecek! CHP PM toplantısında çıkan karar sonucunda Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olarak ilan edilen Zeydan Karalar'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Hep birlikte mücadeleye devam edecegiz" notunu düştü.

HATAY'DA ADAY KİM OLDU?

Kulislere göre CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı, mevcut başkan Lütfü Savaş oldu.


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