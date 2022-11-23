CHP Parti Meclisi'den anayasa mesaisi
CHP Parti Meclisi (PM), pazar günü toplanarak 6’lı masanın hazırladığı anayasa metnini görüşecek. Metinin PM üyelerine tanıtımından sonra, parti meclisinin onayına sunumu yapılacak.
CHP PM; pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 6’lı masanın 28 Kasım’da Bilkent’te yapacağı tanıtım toplantısı öncesi bir araya gelecek.
Edinilen bilgiye göre; toplantının gündeminde 6’lı masanın kurmaylarının güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için hazırladığı ve seçimden sonra Meclis’e getirmeyi planladığı anayasa metni olacak. PM üyelerine, içinde “başbakanlık ve müsteşarlıkların geri gelmesi, Devlet Planlama Teşkilatı benzeri bir kurumun kurulması, YÖK’ün kaldırılması” gibi başlıklar bulunan metnin sunumu gerçekleştirilecek. Metnin, PM üyelerinin onayına sunulması bekleniyor. Böylece masa çalışmalarına parti içi desteğin de gösterilmiş olacağı ve hazırlanan anayasa metninin parti tarafından da değerlendirilmiş olacağı belirtildi.
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de şiddetli deprem!
- 'Barınma hakkımızı savunacağız'
- Erdoğan 'çağrı' yaptı, Bahçeli ise hedef aldı
- 'Asla unutmayın'
- 'Atanmış bürokratın seviyesi' diyerek paylaştı
- Savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Çok üzgünüm'
- 'Sadece öğretmenlik yapıp ölse...'
- İşte İstiklal bombacısının tam ifadesi!
- 'Belli bakanlıklar verilebilir'
- Fersoy ve İşiten'den duygulandıran paylaşım