CHP Parti Meclisi'den anayasa mesaisi

23 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

CHP PM; pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 6’lı masanın 28 Kasım’da Bilkent’te yapacağı tanıtım toplantısı öncesi bir araya gelecek.

Edinilen bilgiye göre; toplantının gündeminde 6’lı masanın kurmaylarının güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için hazırladığı ve seçimden sonra Meclis’e getirmeyi planladığı anayasa metni olacak. PM üyelerine, içinde “başbakanlık ve müsteşarlıkların geri gelmesi, Devlet Planlama Teşkilatı benzeri bir kurumun kurulması, YÖK’ün kaldırılması” gibi başlıklar bulunan metnin sunumu gerçekleştirilecek. Metnin, PM üyelerinin onayına sunulması bekleniyor. Böylece masa çalışmalarına parti içi desteğin de gösterilmiş olacağı ve hazırlanan anayasa metninin parti tarafından da değerlendirilmiş olacağı belirtildi.