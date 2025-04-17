CHP PM Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı hakkında soruşturma

Yayınlanma: 17.04.2025 - 00:14

Güncelleme: 17.04.2025 - 00:15

CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, geçtiğimiz 10 Nisan'da yaptığı açıklamada Muğla’da Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolara katılan 5 öğrencinin KYK yurtlarından zorla çıkarıldığını söylemişti.

Denizaslanı, öğrencilerin yurtlarına geri alınmamaları halinde Bodrum’dan Menteşe’ye yürüyüş başlatacağını belirterek, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve AKP İl Başkanı Haluk Laçin'e seslenmişti.

'HALKI KİN VE NEFRETE TEŞVİK ETME'

Daha sonra yurttan ayrılmak zorunda kalan öğrenciler, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan tarafından apartlara yerleştirilirken, Denizaslanı, bugün Bodrum İlçe Başkanlığı binasında açıklamalarda bulundu.

Denizaslanı, hakkında "halkı kin ve nefrete teşvik etme" suçundan suç duyurusunda bulunulduğunu ve soruşturması başlatıldığını söyledi. Denizaslanı, "Bugün geldiğimiz noktada, "halkı kin ve nefrete teşvik etme" suçundan hakkımda suç duyurusu ve savcılık soruşturması başlatıldığını öğrendim" dedi.